任天堂控告Pokemon中國山寨手遊最強法務部出動 誇張照搬原作圖片｜據Yahoo新聞等多個媒體報導，任天堂的子公司、負責管理全球Pokemon相關商品及銷售的「Pokémon公司」（株式会社ポケモン / The Pokémon Company / 寶可夢公司）近日向深圳市中級人民法院提出訴訟，以侵害著作權為由控告廣州麥馳網路科技有限公司、深圳市值尚互動科技有限公司等6家中國公司侵害Pokemon的知識產權。



山寨遊戲照搬原作圖片 國內多平台上架月入千萬計

Pokémon公司指6家被告公司未經授權、於2015年起推出以Pokemon為題材或是相似的手機遊戲；對此寶可夢公司要求停止遊戲的開發、發行、營運、宣傳等，以及合共5億人民幣的賠償金。官方強調這些遊戲從角色到戰鬥系統幾乎都挪用原作IP，容易讓消費者產生混淆，除了申請賠償金之外，上述公司還必須停止遊戲的營運，並要在新浪、騰訊、網易等中國主流網站發表公開道歉聲明。

其中一間被告公司「中南文化」（Jiangyin Zhongnan Heavy Industries）為深圳上市公司，其推出的遊戲「口袋妖怪復刻」（Pocket Monster Reissue）中可看到Pokemon的小智、比卡超、水水獺、暖暖豬等，容易令不知情的玩家誤以為是寶可夢公司官方授權的遊戲。在YouTube等影片網站亦可找到本作的相關影片，基本上已經超越了抄襲的程度，而是原封不動照搬《寶可夢》系列的精靈及圖片，戰鬥系統也和Pokemon遊戲接近一樣。

口袋妖怪復刻（網路圖片）

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「口袋妖怪復刻」除了中國的App Store之外，亦於騰訊、華為、小米等公司營運的Android商店上架；有指該遊戲上市一年後的總營收高達3億人民幣、單月營收超過3000萬人民幣。

口袋妖怪復刻在其他平台以「口袋之旅」的名稱上架

法院判決結果還有待公布；而回顧過往任天堂打官司的記錄，幾乎全部都是勝訴，所以才有「最強法務部」的戲稱。不過今次應該是任天堂首次在中國境內主動發起訴訟，而以往已經有不少外國大型品牌如Nike等曾在中國發起類似的侵權官司最後卻敗訴收場，只不知最強法務部能否開創出不同結果了。

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