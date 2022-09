艾爾登法環Elden Ring奪大賞 這遊戲新作賣輸重製 日本遊戲大賞|每年東京遊戲展Tokyo Game Show TGS中都會都公布由一般社團法人電腦娛樂協會(CESA)主辦的遊戲獎項「日本遊戲大獎」(日本ゲーム大賞)的結果,今年結果不負眾望由在年初造成現像級熱潮的《Elden Ring》艾爾登法環奪得。



Elden Ring艾爾登法環奪冠眾望所歸

日本遊戲大賞分幾個部門,其中「年度作品組」以2021年4月1日至2022年3月31日期間於日本國內發行或推出大規模更新的遊戲為對象;於2022年開放網路投票選出入圍遊戲,最後再由評審委員會選出得獎作品。而最高榮譽的「首獎」就由眾望所歸的《艾爾登法環》Elden Ring奪得。當然好遊戲不止Elden Ring一款,Resident Evil: Village 生化危機 8:村莊、Tales of Arise 破曉傳奇等最近一兩的大作都有入選。

所以那個法環DLC什麼時候才出來呢...

即睇日本遊戲大獎2022得獎遊戲名單:



晶鑽重製竟比全新作阿爾宙斯更暢銷

值得一提的是銷售大獎並非新作或新IP,而是由Pokemon鑽石水晶版的重製《寶可夢 晶燦鑽石/明亮珍珠》奪得,同為Pokemon系列正傳的全新作阿爾宙斯也賣輸給它,只不知道是應該慶幸經典好遊戲再現光輝,還是慨嘆新作的吸引力往往不如舊遊戲好。

日本遊戲大賞2022得獎遊戲名單:



【01】 年度作品大獎

Elden Ring 艾爾登法環



【02】 遊戲設計大獎

Inscryption 賭命牌卡



【03】 最佳銷售獎

Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl

寶可夢 晶燦鑽石/明亮珍珠



【04】全球獎 海外作品組

Call of Duty: Vanguard 決勝時刻:先鋒



【05】 全球獎 日本作品組

Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl

寶可夢 晶燦鑽石/明亮珍珠



【06】 經濟產業大臣獎

宮崎英高



【07】 優秀遊戲獎

Resident Evil: Village 生化危機 8:村莊

Sky: Children of the Light Sky 光・遇

Tales of Arise 破曉傳奇

Lost Judgment 審判之逝:湮滅的記憶

Final Fantasy XIV: Endwalker 最終幻想14 曉月的終焉

Pokemon Legends: Arceus 寶可夢傳說 阿爾宙斯

Ghostwire: Tokyo 鬼線:東京

Horizon: Forbidden West 地平線:西域禁地

Elden Ring 艾爾登法環

Kirby and the Forgotten Land 星之卡比 探索發現



