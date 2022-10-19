《瘟疫傳說：安魂曲》攻略 5個必知心得技巧 優先升級強化推薦｜今個月的重點大作之一《瘟疫傳說：安魂曲》已經推出，前作《瘟疫傳說：無罪》在玩家之間評價甚高，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供5個必知心得技巧更易過關。



1. 遊戲模式

本作機制類似《Uncharted》秘境探險和《The Last of Us》最後生還者，是單方向一本道過版遊戲，不停前往下一個地區就可完成遊戲；期間會有純破解機關的解謎部入，也會有需要和敵人戰鬥的地區。重點是通過一個地區之後便無法回頭，相對地敵人也不會追過區。

想過版的話不需要打倒所有敵人，但如果每次都只取最短路線，那又會錯過許多稀有資源和收集品。

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2. 盡量搜刮一切物資

就如前文所說本作是單方向一本道過版，通過一個地區之後無法回到之前的版圖；因此最好在可能的情況下盡量收集一切物資和彈藥，以應付之後的版圖。而遊戲中裝有資源的箱子（寶箱）全都會以高亮顯示十分醒目，大部份都不會錯過；不過也會有些較隱蔽的箱子藏在轉角位或是屋子內，需要少許心思尋找但亦不困難。

除了製作彈藥用的物資之外，更重要是有機會找到升級裝備用的「工具」。

當然純解謎版圖要用的火焰彈、滅火彈等會在該地區內找到相應物資，不用怕因為在上個版圖打光了子彈而卡關；但物資始終不嫌多，子彈越充足在戰鬥地區就能有更多手段選擇無往而不利。

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3. 工具和升級

在遊戲中可以收集「工具」和「廢料」，然後在工作枱強化自己的裝備；如果目標是優先減低過版難度的話，應優先升級「投石索」和「附屬裝備」，尤其是投石索1級減低聲量和第2級兩發裝填是非常有用。

有倉鼠症的記者果斷升級器具系列。

但如果是有選擇困難症或像記者一樣有倉鼠症的話，那就建議優先升級「器具」；器具1Lv效果可將超出攜帶限量的罐子、小刀、愚人金和箭矢變換成廢料，而器具3Lv之後可令升級不再消耗工具，換言之就是升滿了器具之後，就會有無限的工具和大量廢料讓你升級其他的部份，算是先苦後甜的加法。

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4. 技能系統

本作雖然有「技能」系統，但其實比起技能更像是熟練度或特性（Perk）的系統，因為沒有技能點之類讓玩家直接學習技能的方式，而是會跟據玩家的行動來在審慎（潛行）、激進（戰鬥）和學識（鍊金術）三個系統累積經驗值，達到一定程度後便會解鎖相應的技能。

審慎第一級的身輕如燕非常強力，不過記者比起潛行更多時是用滅火彈讓老鼠咬死敵人，因此鍊金升得最快。

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5. 過關實用心得

- 強行突破：在有老鼠的地區中，只要踏進老鼠範圍大約2~3秒就會Game Over；但相對地也可以說不是一踩到就即死，如果離下個火把/火盤只是兩三步距離的話可以強行衝過去，不用浪費一個火焰壺。

前進的話可以省下一個火焰壺

- 先發制敵：本作基本沒有所謂HP，被敵人抓到一下就是死；不過一旦被敵人發現了也不要馬上放棄，很多時被敵人抓到時都是會先將玩家推倒，然後玩家可以按實正方形「先發制人」打暈對方後再逃走；如果對方是沒有戴頭盔的弱敵人更可以反殺。不過如果是被兩人以上圍攻，被推倒後剛起身時很易就被另一敵人再攻擊馬上Game over。

先發制敵打暈敵人之後再逃走就可以「甩lock」，再圖後計

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- 頭盔強敵：本作中戴頭盔的敵人都很麻煩，早中期往往沒有很好的手段來處理他們，更重要是連背刺他們也沒法擊殺只能打暈，變相暴露自己給敵人發現，十分麻煩。建議早期盡量將小刀都用來處理戴頭盔的敵人。

早期小刀只能帶一把，因此也不用太過節省緊急時就用，不然留著到找到下一把時就浪費了

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