戰神諸神黃昏、夢可寶朱紫、超音鼠未知邊境 11月重點遊戲發售時間表|經過相對平靜的8、9月之後,10月開始不論家用機、PC還是手機都有多款大作陸續推出,來到11月家用機遊戲陣容更是強勁無比,不單有全球玩家期待已久的《戰神: 諸神黃昏》、Pokemon系列正統新作《朱 / 紫》等,還有其他大量注目作品,以下整理2022年11月主要遊戲發售時間表。



戰神 Pokemon兩大超重量級必玩大作 仲有其他佳品

11月的重量級大作相當多,最觸目的當然就是《God of War: Ragnarok》戰神: 諸神黃昏了,上一集戰神2018在許多玩家心目中都是滿分神作,期望等待數年後的今集可以保持水準以至再進一步。然後還有Pokemon系列正統新作《寶可夢朱 / 紫》也是機迷必玩之作;雖然上一集劍盾各方面都有不足之處,但經過表現優秀的《阿爾宙斯》之後應該會改善不少了。

除了戰神和Pokemon兩大IP之外11月還有許多重點遊戲,例如有剛上市的《哆啦A夢 牧場物語》續集、Square Enix版牧場物語《HARVESTELLA》、超音鼠系列久違的新作《Sonic Frontiers》、以及經典SRPG系列「傳頌之物」20周年紀念作《黑白莫比烏斯 歲月的代價》等等,今個11月機迷們真是有排忙了。

11月咩都唔好理,玩左戰神再算

👉Marvel Snap漫威:瞬戰超能攻略|基本玩法解說 卡牌升級解鎖方法

即睇2022年11月18款主要遊戲發售時間表:



+ 13

👉Marvel Snap漫威:瞬戰超能攻略|強力牌組及單卡介紹 輕鬆上分

2022年11月遊戲時間表:



上古捲軸Online中文版 The Elder Scrolls Online

11月1日 PS4/5、XSX|S、XB1、Steam



哆啦A夢 牧場物語 自然王國與和樂家人

11月2日 PS4/5、Steam、Switch



角落小夥伴 大家的節奏派對

11月2日 Switch



The Entropy Centre

11月3日 PS4/5、XSX|S、XB1、Steam



👉突擊莉莉Last Bullet首抽手遊攻略|開局必刷角色推薦 刷首抽方法

The Chant

11月4日 PS5、XSX|S、Steam



HARVESTELLA

11月4日 Steam、Switch



It Takes Two 雙人成行 Switch版

11月5日 Switch



Football Manager 2023

11月8日 PS5、XSX|S、PC、Switch



👉突擊莉莉Last Bullet手遊攻略|初始角色選擇 開荒心得 課金建議

Sonic Frontiers 超音鼠未知邊境

11月8日 PS4/5、XSX|S、XB1、PC、Switch



God of War Ragnarok 戰神 諸神黃昏

11月9日 PS4/5



Tactics Ogre: Reborn 皇家騎士團: 重生

11月11日 PS4/5、PC、Switch



Goat Simulator 3 山羊模擬器3

11月17日 PS5、XSX|S、PC



👉三國志幻想大陸攻略|新手上路必知5件事 推圖、開荒、課金推薦

黑白莫比烏斯 歲月的代價

Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten

11月17日 PS4/5、Steam(支援中文)



寶可夢 朱 / 紫 Pokémon Scarlet / Violet

11月18日 Switch



黑相集:心中魔

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

11月18日 PS4/5、XSX|S、PC



蜘蛛俠:麥爾斯·莫拉雷斯(PC版)Marvel's Spider-Man: Miles Morales

11月19日 PC



👉終末陣線:伊諾貝塔首抽攻略 快刷首抽方法 必刷強力角色|手遊

銃墓 G.O.R.E Gungrave G.O.R.E

11月22日 PS4/5、XSX|S、XB1、PC



舞力全開2023 Just Dance 2023

11月22日 PS5、XSX|S、Switch



👉AI繪圖大流行 燦神、館長梗圖秒變美少女 調味料瓶變肉腿蘿莉

👉4090顯卡著火?外國人玩《碧血狂殺2》顯示卡燒燬供電口焦黑熔化