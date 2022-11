《God Of War Ragnarök》展覽館開催！即場買戰神限定PS5﹑手機殼

《God of War Ragnarök》將在 11 月 9 日於 PS4 和 PS5 上推出,更由即日起至 11 月 19 日,在奧海城商場二期地下設置「《God Of War Ragnarök》展覽館」,以及奧海城 the sky 戲院設置「《God of War Ragnarök》遊戲體驗館」。玩家可在活動期間,親身體驗PS5《God of War Ragnarök》,欣賞香港漫畫家邱福龍設計的香港限定壁畫。



《God Of War Ragnarök》展覽館

玩家可在展覽館中,欣賞 1:1 比例的克雷多斯主要武器「利維坦之斧」、《God of War Ragnarök》收藏版、各類聯名系列產品,以及香港漫畫邱福龍親自操刀的香港限定《God of War Ragnarök》壁畫。克雷多斯和阿特柔斯的表情,一改港漫風格,沒想到如果有味道。(高3米闊10米的巨型手繪壁畫亦將於11月8日至12月31日於深水埗黃金商場外展出)

香港著名的漫畫家—邱福龍,創作《鐵將縱橫》、《龍神》、《功夫》等作品(林勇 攝)

行展覽外,粉絲更能在11月9、12、13、19日,在內場購買會場限定「God of War Ragnarök Bundle」PS5(每日限量50套/合共200套)。粉絲需使用PlayStation App,出示PS4《God of War》遊戲獎盃收藏,收集度超過10%才符合購買資格。場內同時能入手《God of War Ragnarök》收藏版及普通版。

公開發售200套PS5套裝(林勇 攝)

今次《God of War Ragnarök》找來很多聯乘產品供粉絲入手,當中較吸引的,是與CASETiFY合作推出的智慧型手機外殼。一套4款的《God of War Ragnarök》手機殼,分別找來風格各異的4名亞洲畫家,當中包括香港漫畫家邱福龍。限定版手機殼將在 11 月 9 日下午4時,於 CASETiFY 官網 和香港所有 CASETiFY STUDiO 店鋪獨家推出。

CASETiFY合作推出與4位亞洲藝術家合作手機殼(林勇 攝)

遊戲體驗館

在奧海城 the sky 戲院設置的「《God of War Ragnarök》遊戲體驗館」,玩家可以親自體驗PS5《God of War Ragnarök》,享受遊戲之餘,更能可獲得「God of War Ragnarök x New Era限量版貼紙包」乙份。另外,11月11和19日將舉行一連兩場的粉絲慶祝活動,達哥、程人富及Sica會在大銀幕和極致音效下試玩《God of War Ragnarök》。參與的玩家可獲贈邱福龍設計的香港限定壁畫海報,及「God of War Ragnarök x New Era限量版貼紙包」乙份。

God of War Ragnarök 展覽館

地點:奧海城2期地下展區(G56-58鋪對出展區)

日期:2022 年 11 月 4 日至 19 日

時間:12nn - 9pm



PS5 God of War Ragnarök 體驗館 @the sky

地點:嘉禾院線the sky戲院 – 西九龍海庭道18號奧海城2期1樓

日期:2022 年 11 月 9 日至 19 日

時間:5:30pm - 9:30pm