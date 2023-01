香港PS5大貨到!1月中起指定地點walk-in即買毋須抽籤 附分店名單|早前報導過在日本PS5「大貨到」Walk-in任買,現在也輪到香港了!香港PlayStation正式宣佈由1月中開始將可在指定分銷商直接購買PS5主機,毋須抽籤或下訂;同時也會配合農厝新年舉行三個促銷活動,想要出機現在就是最好時候了。



香港PS5大貨到 指定分銷商walk-in即買毋須抽籤/落訂

Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited (SIEH)今天宣佈,PlayStation 5(PS5)的現貨將於1月13日起於全線PlayStation Authorized Dealer(即豐澤、百老匯、蘇寧等電器行)、SONY Store及特許經銷商(即所謂藍店)發售。售價方面則沒有改動,光碟版HK$4,380,數位版HK$3,580;同時也會有《戰神:諸神黃昏》同梱版PS5供應,售HK$4,880。

將有PS5發售的分銷商清單可按此瀏覽。

官方找來Do姐為今次PS5大貨到作宣傳,雖然Do姐應該不是打開機的藝人,不過公道地講今次廣告相係幾有型。

除了終於唔使再抽之外,PlayStation也將舉辦三個促銷活動以配合兔年及PS5大貨到;第一個活動是「PS5開運大禮」,在2023年1月10日至2月10日期間,購買附有本地「1年免費保用」貼紙的PS5主機(光碟或數位版均可),即可透過PSN帳號登記參加抽獎。大獎為價值港幣7,800元的豐澤現金禮券(五名);二獎為港幣3,900元HKTV Shop 電子購物禮券(20名);三獎是港幣 800 元的戶戶送現金券(50名)。

PS5開運大禮

第二個是PS Store消費累積獎「新春大捉福」,在2023年1月22日至2月5日期間在PS4或PS5主機登入PSN帳號瀏覽PS Store,即可在PS Store內收集「祝福錦囊」;下載至少一枚祝福錦囊可獲得參加獎,收集滿5個錦囊贏取更多獎賞。活動期間在PS Store累積消費金額最高者及完成收集5個祝福錦囊挑戰的參賽者將可獲得大獎「電玩終極禮品包」,內容包括Sony 43吋 BRAVIA X81K 智能電視、DualSense手掣(星塵紅)、PULSE 3D無線耳機組 (白色)、DualSense充電座、PS5主機護蓋(星塵紅)及媒體遙控器各一個。

另外首100位完成收集5個神秘祝福錦囊挑戰的參加者可獲得價值HK$200 PS Store禮物卡;而所有完成下載5個神秘祝福錦囊挑戰的參加者,亦可獲PS Store 9折購物籃優惠序號。

新春大捉福

最後就是多款PS第一廠遊戲的光碟版打折出售,如果是打算出機的準機主,可以考慮一併選購這些遊戲就不怕無Game玩。打折出售的遊戲如下:

PS5《跑車浪漫旅 7》HK$398 7折

PS5《地平線 西域禁地》HK$398 7折

PS5《仁王 Collection》 HK$398 7折

PS5《Ratchet & Clank: Rift Apart》HK$398 7折

PS5《The Last of Us Part I》HK$398 7折

PS5《UNCHARTED: 盜賊傳奇合輯》HK$198 5折

PS4《God of War PlayStation Hits》HK$78 53折

PS4《跑車浪漫旅 7》HK$308 66折

PS4《地平線 西域禁地》HK$308 66折

PS4《地平線 西域禁地》特別版 HK$328 58折



