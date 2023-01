RE4 卧龍 霍格華茲傳承 2023年2~3月遊戲時間表&PS Plus新上架|1月上半遊戲界比較靜局,但是由1月尾開始到2~3月就接連有大作遊戲推出,以下整理12款2~3月必玩主機大作遊戲,以及1月份「貴Plus」PS Plus Extra / Deluxe遊戲庫新增內容。



2~3月多大作 玩家要留時間打機

雖然1月上半比較靜局,但是由1月尾開始到2~3月就接連有大作遊戲推出;最注目的當然是即將於2月頭推出的《哈利波特》改編開放世界單人動作角色扮演遊戲《霍格華茲的傳承》;緊接著就有「EA Mon亨」《Wilds Hearts》、人中之龍維新極以及超好評像數風格JRPG遊戲續作《歧路旅人2》(八方旅人2 / Octopath Traveller II)。而在3月就有採用三國主類的類魂遊戲新作《卧龍》,以及全球玩家引頸以待的生化危機/惡靈古堡重製版《Resident Evil 4》。一連串大作接連襲來,真是請假都都未夠有時間打。

2023上半年大家最期待的應該都是生化4重製

按圖放大睇2~3月必玩12款大作遊戲:



2~3月必玩大作遊戲:



【01】霍格華茲的傳承 Hogwarts Legacy

平台:PS4、PS5、Xbox、PC、Switch

發售日:2月10日



【02】狂野之心 Wild Hearts

平台:PS5、Xbox Series、Steam

發售日:2月16日



【03】人中之龍 維新!極

平台:PS4、PS5、Xbox、Steam

發售日:2月22日



【04】數碼寶貝世界 -next 0rder-

平台:Switch / Steam

發售日:2月22日



【05】歧路旅人2 Octopath Traveller II

平台:PS4、PS5、Steam、Switch

發售日:2月24日



【06】星之卡比Wii 豪華版

平台:Switch

發售日:2月24日



【07】臥龍:蒼天隕落

平台:PS4、PS5、Xbox、Steam

發售日:3月3日



【08】零~月蝕的假面~Remaster版

平台:PS4、PS5、Xbox、PC、Switch

發售日:3月9日



【09】星際大戰絕地:倖存者 Star Wars Jedi:Survivor

平台:PS5、Xbox Series、Steam

發售日:3月17日



【10】蓓優妮塔 起源 Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

平台:Switch

發售日:3月17日



【11】生化危機4重製版 Resident Evil 4

平台:PS5、Xbox Series、Steam

發售日:3月24日



【12】萊莎的鍊金工房3 ~終結之鍊金術士與秘密鑰匙~

平台:PS4、PS5、Steam、Switch

發售日:3月23日(剛公布了延期,原定為2月23日)



1月份PS 貴Plus遊戲庫新Game上架

另外是早幾日PlayStation官方也公開了1月份PS Plus的新增遊戲清單,陣容相當不錯有著《Devil May Cry 5》、《Back 4 Blood》等好些大作遊戲,如果之前未有遊玩過的現在就正正是機會。

按圖放大PS 貴Plus遊戲目錄1月新增遊戲:



PS 貴Plus 1月新增免費遊戲(Extra):



PS5/PS4《喋血復仇》Back 4 Blood



PS4《Dragonball Fighter Z》



PS5 《鬼泣5》特別版 Devil May Cry 5 Special Edition



PS4 《鬼泣5》Devil May Cry 5



PS4《奇異人生 風暴前夕》Life is Strange: Before the Storm



PS4《奇異人生》Life is Strange



PS5/PS4《JETT 遙遠彼岸》



PS4《正當防衛4 重裝版》Just Cause 4



PS4《Omno》



PS4《Erica》



PS Plus 1月免費遊戲(Deluxe):



PS1《虹吸戰士3》Syphon Filter 3



PS1《星球大戰 破壞之地》Star Wars: Demolition



PS1《大眾高爾夫2》みんなのGOLF2



