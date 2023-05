Disney Plus 5月17日上架《蟻俠與黃蜂女 量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania),雖然電影本身口碑麻麻,但蟻俠Scott Lang 的女兒「琪詩」Cassie Lang易角後,觀眾大讚新演員Kathryn Newton靚爆鏡,討論度比甚麼「多元宇宙」、「量子」彩蛋及大銀幕首度登場的大波士征服者康更高!連登討論區「Antman個女算唔算全Marvel系列最靚女角色」一文,連續一星期登上熱門榜,網民更分享了大家認為最索的MCU女角/女星!



蟻俠女Cassie角色難頂|演員夠靚搭救

雖然Cassie一角搞到蟻俠一家,甚至全宇宙「一身蟻」,在片中專做蠢事,且被笑演技「有啲陳偉霆feel」,但靚就可以被原諒。但今次討論並非「我最愛的MCU女角」,開宗名義就是「外貌協會」主導,我們今次亦都只會集中討論外表。

下階段復仇者領軍要角

在《End Game》演出Cassie Lang的艾瑪傅爾曼Emma Fuhrmann,外表比較平民大眾化,Cassie Lang將來會成為女英雄 Stature加入復仇者,她同樣可自由縮細身體或巨人化,將來更會繼續父親的蟻俠裝,可與蟻群交流。Marvel有見角色之重要性,決定找一個更加搶鏡的人飾演,於是就易角改由美國新生代女演員凱瑟琳紐頓(Kathryn Newton)擔演。

真正身份:精靈訓練員

凱瑟琳以電影《名偵探Pikachu》出位,拍過不下10部美劇;凱瑟琳眼大大、睫毛長長,影大頭close-up美得像洋娃娃標緻,有網民又發現凱瑟琳本人是金髮,看IG相片、反沒劇中Cassie Lang造型討好。網民亦直言,她凱瑟琳其實不算一線頂級美人,但近年漫威選角都很政治正確,要強調少數族裔、有色人種、同性戀者身份,若是白人女性角色則「唔可以太過靚」,所以《蟻俠3》易角換上Kathryn Newton,自然令觀眾好感度大增。

10+1|蟻俠囡囡外10大MCU新生代最靚女英雄

女洛基Sylvie(Sophia Di Martino 演)



《Loki》影集女主角、女性版洛基,就是她在第1季手起刀落,打破了多元宇宙之間的隔壁,引發次元大戰。劇集中女洛基Sylvie的Sophia Di Martino產後仍然fit,並將再次在MCU出場。

America Chavez(Xochitl Gomez 演)



在《奇異博士2》首登場,在片末終能自由控制穿越多元宇宙的能力,演員Xochitl Gomez 是一位墨西哥裔美國女星,濃眉大眼、表演豐富。

女黑豹 Shuri(Letitia Wright演)



取代哥哥成為新一代「女黑豹」,而且是位天才科學家。Letitia Wright不單五官精緻幼細,而且身型勁fit,一星期至少會操4日。

機械女Nebula 真人超索(Karen Gillan 演)



《銀河守護隊》中改邪歸正,Thanos的機械生化人女兒Nebula,在End Game後比姐姐Gamora更搶戲,其演員Karen Gillan抹去特技化妝後其實是非常之靚的典型紅髮蘇格蘭索女。

黑寡婦妹妹Yelena Belova(Florence Pugh 演)



現年26歲的英國演員佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh),在《黑寡婦》獨立電影後接棒「娜塔莎」Scarlett Johansson成為二代黑寡婦,Yelena Belova這角色性格硬朗反斗、脾氣暴躁,外型、演技、身手都非常出色。

鷹眼女徒兒Kate Bishop(Hailee Steinfeld 演)



《Hawkeye》是D+一部劇集中作,老實講劇集真的很像Disney Channel的青春劇,但鷹眼新收的女徒弟Kate Bishop (後來承繼鷹眼之名)就表現搶眼,演員Hailee Steinfeld曾獲提名第83屆奧斯卡金像獎最佳女配角,更聲演了動畫電影《飛躍蜘蛛宇宙》的Gwen Stacy。

雷神養女Love(India Hemsworth演)



《雷神4》奸角「屠神者戈爾」女兒後來由雷神收養,其演員實為雷神Chris Hemsworth的10歲親女India Hemsworth,歐洲女仔成長得很快,過幾年第5階段MCU電影埋尾時,India就可以再出場了。

「I Love You 3000」Morgan Stark(原定 Katherine Langford 演)



在《End Game》扮演Iron-man女兒Morgan Stark,跟羅拔唐尼請「I Love You 3000」Lexi Rabe只得10歲,但原來導演羅素兄弟有拍Morgan成長後的片段,只因後來Marvel改由Iron Heart(Dominique Thorne 演)做「鋼鐵奇俠」繼承人,相關情節才被刪去,如果MCU不再「政正」,重新起用由凱薩琳蘭福德(Katherine Langford),相信同樣會令女性復仇者顏值度提升。

夜魔俠女記者 Karen Page(Deborah Ann Woll 演)



Netflix版夜魔俠Matt Murdock 跟Kingpin已分別在MCU影集、電影中再出場,在劇集中跟Matt Murdock感情關係錯綜複雜的女記者 Karen Page,演員Deborah Ann Woll樣子有氣質、演技極出色,真希望她可以重返MCU。(但夜魔俠已跟She-Hulk有一腿了)

64歲Michelle Pfeiffer|初代黃蜂女先係最索?

雖然64歲的Michelle Pfeiffer絕不可能稱為「新生代」,但其角色初代黃蜂女(Janet van Dyne)跟征服者康關係甚密,在第5階段的戲分一定很重。而網民又笑言,80、90年代紅透荷里活的米雪菲花,其實靚過很多MCU女影星,而它在1992年《Batman Returns》扮演的Cat woman,fans可能比路蘭版貓女Anne Hathaway更多,難怪有連登仔覺得「阿婆」比「孫女」更索。

