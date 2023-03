PSVR2 《Horizon Call of the Mountain》製作者專訪|早前PlayStation VR2於2月初推出時,當中PS第一方大作《Horizon Call of the Mountain》也將跟隨 VR 裝置一起推出。早前記者可訪問到本作的故事監督 Ben McCaw,了解更多有關 VR 遊戲制作以及幕後細節。



更廣闊的Horizon世界

Ben McCaw指在製作《Horizon Call of the Mountain》時,製作團隊希望達到的目標是優越的垂直感和規模感。為了顯示遊戲中的垂直感,玩家需要不斷攀爬,可在遊戲中的世界景觀、漂亮的大自然和風景之中,讓玩家有真正處於高山之中的感覺。此外,攀岩的山峰和周圍環境以及機械生物的規模也非常出色,讓玩家能夠以真實的大小來看待機械生物,讓玩家感覺彷彿身處遊戲中。製作團隊也很努力地運用 PS VR2 的新視覺功能,如追踪眼球及渲染技術、手掣觸感反饋等功能,打造出更具沉浸感的遊戲體驗。

新角色Ryas

在製作 PSVR 遊戲時,製作團隊需要思考如何以近距離和觸感的方式提供遊戲世界的體驗,讓不同的玩家能以自己的節奏感受不同的事物。因此,製作團隊在遊戲中添加了很多元素,可以隨意探索周圍環境,觀察各種不同的事物。角色設計方面,製作團隊創造了全新的角色 Ryas,讓玩家體驗攀岩和弓箭射擊等元素。

全新的遊戲視角

Ben McCaw指出今作遊戲是 Guerilla 和 Firesprite 工作室之間的首次合作,製作團隊在遊戲開發過程中學到了很多關於如何運用 PS VR2 的優勢來打造更加獨特的遊戲體驗,兩家工作室的合作過程非常順利且充滿樂趣。

在遊戲中加入了新的視角,讓玩家能夠更接近真實的世界,享受更真實的體驗。除了視覺效果外,還有手掣上的觸覺反饋的功能,讓玩家能夠更好地感受角色所處的環境。在設計遊戲的過程中,團隊也注重玩家的體驗。開發團隊發現不同的玩家有不同的喜好,希望玩家能夠以自己的步調和方式探索遊戲世界。因此,在遊戲中加入了更多的互動和探索元素,讓玩家能夠更好地享受遊戲。在戰鬥方面,團隊希望讓玩家專注於機器身上,體驗其巨大的規模感。因此,他們精心設計了控制方式,讓玩家能夠更好地控制自己的角色,並專注於機器的攻擊和防禦。

總括而言,團隊通過對遊戲的設計和優化,讓玩家能夠更好地體驗《Horizon》系列,同時也讓這款遊戲在PS VR2上呈現出更令人驚嘆的效果。

PS VR2 的畫面質素優勢

製作團隊希望能夠在遊戲中呈現出垂直感,並運用注視點渲染技術讓遊戲更加沉浸。PS VR2 的視野范圍比其他 VR 裝置更廣,讓玩家能夠更好地欣賞遊戲中的美景,這也讓遊戲更加真實。另外,PS VR2 的其中一個非常強勁的功能便是,當玩家與其他角色對話時,可以感受到他們的眼睛正在看著你,這帶來了更加细腻的表现。在 VR 中,玩家是游戲通常不同的叙事手法,可以強迫玩家將遊戲的玩法加更投入故事之中。

最後Ben McCaw說在《Horizon Call of the Mountain》的製作過程中,製作團隊克服了很多的挑戰,但最終還是打造出了一款令人興奮的 VR 遊戲,希望各位玩家可以更投入全新的「地平線」世界。