Metal Gear Solid合集、炸彈人R2上手玩 Konami新作試玩會直擊|早前香港Konami舉行了一場試玩會,提供Konami即將推出三款新遊戲《SUPER BOMBERMAN R 2》、《METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1》和《CYGNI: All Guns Blazing》,《香港01》科技玩物頻道獲邀參加,以下為試玩報告。



SUPER BOMBERMAN R 2 超級炸彈人R2

超級炸彈人系列的最新作,預定在9月14日推出。和2017年的SUPER BOMBERMAN R相比增加了不少新內容,首先有全新的「城堡模式」,由一位玩家進行守城,其餘玩家則為攻城方;攻城方需要在限時內取得指定數量的鎖匙、打開位於城堡深處寶箱來取得勝利,而防守方則要在限時之內守住最少一個寶箱。

SUPER BOMBERMAN R 2

上一集SUPER BOMBERMAN R最多只能8人對戰,而今次R2中則引入了來自《超級炸彈人R Online》的64人大亂鬥模式:將經典炸彈人玩法和大逃殺「食雞」玩法結合,64人將會一開始被隨機分派到16個互相連接的4人地區,每隔一段時間就會有地區被關閉、時限前仍留在圈外的玩家當然就會出局;而在亂鬥中留到最後的一位自然就是嬴家。

SUPER BOMBERMAN R 2

當然也有傳統的4人對戰模式及其他各種對戰模式,同時遊戲支援跨平台對戰(非常重要)及NPC補位功能,不怕找不到人對戰。除了新模式之外今集更加入了關卡編輯器功能,玩家可以自行設計地圖再上傳到網上和好友一同遊戲。

SUPER BOMBERMAN R 2

記者個人覺得今次炸彈人R2是相當不錯,遊戲模式豐富,在傳統炸彈人玩法之上帶來許多變化,關卡編輯器也有望能為遊戲帶來更多可能性和可玩內容;仍記得記者小時候常去朋友屋企玩PS1的炸彈人,希望今次炸彈人新作可以再次帶動當年的炸彈人潮流。

有關卡編輯器

遊戲預定於今年9月14日推出,平台為Steam、PS4、PS5、XboxSeries X及Switch。如果考慮到便攜性和隨時隨地遊玩的話Switch版當然是首選,但遊戲在Swich上只能以30FPS運行,雖說炸彈人為Q版風格遊戲不太講究畫面,但30FPS和其他平台的60FPS相比流暢度還是有一定差距,坐定定玩的話當然是PS / Xbox和Steam版體驗更佳;而\有Steam Deck的玩家可以考慮Steam版一樣能帶出街玩。

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1

經典遊戲Metal Gear Solid冷飯合集第一彈,預定10月24日推出,平台為Switch、PS4、PS5和Xbox Series。這個合集一共收錄7款Metal Gear Solid遊戲,包括在系列中評價數一數二高的《Metal Gear Solid 3: Snake Eater》高清版。值得一提是今次是系列首次登陸Switch,但也因為收錄的是歐美版遊戲,因此只得英文沒有中文;不過官方表示在下一個MGS合集中將會有中文。

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1

雖說是冷飯合集,但本作除了遊戲之外還收錄了多本電子書藉和原聲音樂等,絕對屬於大件夾抵食之選。以下為合集收錄內容一覽:

收錄遊戲

· Metal Gear

· Metal Gear 2: Solid Snake

· Metal Gear Solid (Including VR Missions/Special Missions)

· Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection version)

· Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection version)

· Metal Gear (NES/FC version)

· Snake's Revenge



影像

· Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel

· Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel



數位圖書

· Metal Gear Solid: Screenplay Book

· Metal Gear Solid: Master Book

· Metal Gear Solid 2: Screenplay Book

· Metal Gear Solid 2: Master Book

· Metal Gear Solid 3: Screenplay Book

· Metal Gear Solid 3: Master Book

· Metal Gear & Metal Gear 2: Screenplay Book

· Metal Gear & Metal Gear 2: Master Book



原聲樂曲集 Metal Gear Solid: Digital Soundtrack



單是送埋電子書這一點個人覺得已值得入手

雖然收錄內容多同時也是系列首次上Switch,然而遺憾的是遊戲Switch效能實在未如人意:記者以Switch手提模式實機試玩MGS3,單是遊戲一開始空降後的森林場景已經lag到不似人形、體感連15FPS都不到,莫說什麼進階操作連基本移動都有困難。除非只是純收藏買完不打算玩,否則個人建議有興趣入手本作的玩家不要買Switch版,選擇其他平台大概會有更好體驗。

CYGNI: All Guns Blazing

本作仍在開發中,為Konami和歐洲遊戲工作室「KeelWorks Ltd」合作開發的清版射擊完全新作遊戲;遊戲仍處於開發階段、預定2024年才會推出,官方更表示會將試玩會收集到的意見轉交給開發團隊,因此到遊戲實際推出時的體驗大概和當日試玩會所得並不一樣。

總括而言遊戲有兩大特色,一是設有地面敵人和對地攻擊,一般攻擊只能擊中空中敵人,對位於地面的需要按L2進行轟炸;另外就是設有能量系統,擊敗敵人可以拾取能量,能量能分配給武器或護盾,前者提升火力,後者能增加護盾的有效次數(亦即生命)。

記者在實機遊玩過本作之後只有一個感想,就是遊戲非常難玩。遊戲的節奏非常快,敵方的子彈速度也很高,雖然和《東方》系列、《怒首領蜂》等彈幕遊戲相比,CYGNI的敵彈並不密集,但是一來敵方彈速高,二來敵方的所有攻擊都是即時演算,即使每種敵人都有特定攻擊模式,但實際彈幕的形狀卻是每次都不同,換言之玩家無法「背版」,要隨時隨地對敵人的每一波攻擊作出時即反應。

CYGNI: All Guns Blazing

因此遊戲也不預期玩家無傷通關而設計了能量系統:玩家能夠將能量在護盾和火力之間自由切換,能量透過擊倒敵人拾取補充,玩家可以將之分配去護盾(最多5層)或是武器火力之上;而玩家每次中彈時會消耗一層護盾,護盾減少時可透過拾取能量補充、或是將原本分配給火力的能量調去增加護盾,如是者火力雖然會下降但就能擁有更多的容錯率。當然玩家也可選擇高風險高回報,將能量都集中在輸出之上以求盡快打倒敵人。判斷如何移動才能承受最少的傷害、什麼時候要更多護盾、什麼時候要最強火力,管理能量是本作的重點玩法。

玩完之後記者也反映了一個意見,是希望能加入效果(和演出)都強大的必殺技,最好是像「衛星微波炮」般的巨型鐳射炮攻擊(當然可能團隊一早已有安排了,只是未有在試玩版中讓人體驗);不知道這個建議會否成真。

遊戲的畫面和特效確實相當不錯、達到次世代水準,喜歡玩《雷電》、《1945》、《Gunbird》等清版射擊遊戲的話就要留意本作了。遊戲預定於2024年推出,平台為PS5、Xbox Series和Steam。