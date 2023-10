Switch神作擊敗黑暗靈魂奪冠|外媒嚴選30年來最偉大遊戲Top 100|電子遊戲由第一世代的Atari到現時第九世代的PS5等已經有50個年頭,不少和遊戲相關的品牌也都已經累積了數十年歷史。最近就有一本外國遊戲雜誌迎來創刊30周年,並選出了過去30年來最偉大的電子遊戲排行榜Top 100。



外國遊戲雜誌選過去30年來最偉大遊戲Top 100

英國著名電子遊戲雜誌《edge》迎來30周年,作為紀念企劃雜誌選出了過去30年「最偉大的遊戲」頭100名排行榜。入選範圍沒有平台限制,歷代主機、手提遊戲機、PC遊戲和MMO線上多人遊戲都有入選,只要是30年內(1993年)推出的遊戲便可;例如《Pokemon 紅/綠》就排在46位。

不過大概手機遊戲並沒有被包括在評選範圍內,畢竟頭百名內一款手機遊戲都沒有,不然像是《Candy Crush》、《Fruit Ninja》等開創了手機遊戲時代的經典手遊應該能夠打進頭百名。

Edge雜誌今次的排行榜可說是頗有代表性:它並沒有一味選擇懷舊遊戲,不同年代的作品都有上榜;而且獨立遊戲也包括在視野之內,如排在37的《Hades》、排42的《空洞騎士》Hollow Knight等等。若果近期推出的遊戲剛好沒有合你心水的,可以試試按著這個榜單來找遊戲玩(就像跟著imdb top250來看電影一樣)。

多款魂系遊戲、薩爾達傳說上榜

而榜單前列的都是大家耳熟能詳的經典遊戲,FF7第14位、生化危機4第5位、時之笛第4位等,不論哪個都是排第一都不奇怪的名作。而其實一定程度上也可將此榜單上的遊戲視為排名不分先後:畢竟過去30年來推出的電子遊戲少說也有數萬款,將獨立遊戲、小遊戲都包括在內就更是遠多於此數,能排進頭100名都必然是能在遊戲史上留名、對業界和玩家社群造成重大影響的名作。

作為魂系遊戲愛好者看到多款FromSoftware遊戲在榜上,《黑暗靈魂》Dark Souls排第2惜敗給《曠野之息》,《艾爾登法環》排第9、《血源詛咒》Bloodborne排第12、《隻狼》Sekiro排65,也是十分安慰...所以到底幾時先有Bloodborne 2?

經典永流傳Dark Souls

外國遊戲雜誌選過去30年最偉大遊戲 21至100名:



21. 生化奇兵 Bioshock

22. 傳送門2 Portal 2

23. 巫師3:狂獵

24. 黃金眼007 GoldenEye 007

25. 潛龍諜影 Metal Gear Solid

26. 上古捲軸5:天際

27. 超級銀河戰士 Super Metroid

28. 荒野大鏢客2 Red Dead Redemption 2

29. 俄羅斯方塊:效應 Tetris Effect

30. 戰慄時空 Half-Life

31. 魔獸世界 World of Warcraft

32. 極樂迪斯科 Disco Elysium

33. 風之旅人 Journey

34. 洞穴冒險 Spelunky

35. 銀河戰士 Metroid

36. 殺戮尖塔 Slay the Spire

37. 黑帝斯 Hades

38. 奧伯拉丁的回歸 Return of the Obra Dinn

39. 街頭霸王2 Street Fighter 2

40. 冤罪殺機2 Dishonored 2



41. 超級瑪利歐 奧德賽 Super Mario Odyssey

42. 空洞騎士 Hollow Knight

43. 艾迪芬奇的記憶 What Remains of Edith Finch

44. 文明帝國II Sid Meier's Civilization II

45. 陷陣之志 Into the Breach

46. 寶可夢紅/綠

47. 潛龍諜影V 幻痛 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

48. 質量效應2 Mass Effect 2

49. 雷神之錘 Quake

50. 俠盜獵車手5 GTA V

51. 迷霧古城 ICO

52. Inside

53. 決勝時刻4:現代戰爭 Call of Duty 4: Modern Warfare

54. 瑪利歐賽車8 Mario Kart 8

55. 惡魔城:月下夜想曲

56. Rez

57. Hitman 2006

58. 見證者 The Witness

59. 任天堂戰爭 Advance Wars

60. 幽浮:未知敵人 XCOM: Enemy Unknown



61. 荒野大鏢客 Red Dead Redemption

62. 幽浮:UFO防禦 XCOM: UFO Defense

63. 莎木 Shenmue

64. 光環3 Halo 3

65. 隻狼:影逝二度 Sekiro: Shadows Die Twice

66. 星球大戰:舊共和國武士 Star Wars: Knights of the Old Republic

67. 超時空之輪 Chrono Trigger

68. 博德之門2:安姆的陰影 Baldur’s Gate II: Shadows of Amn

69. 寂靜嶺2 Silent Hill 2

70. 最後生還者2 The Last of Us Part II

71. 生化危機 Biohazard

72. 瑪利歐賽車64 Mario Kart 64

73. 最後的守護者

74. 惡魔之魂 Demon's Souls

75. 塊魂 Katamari Damacy

76. 不朽 Immortality

77. 魔兵驚天錄 Bayonetta

78. 堡壘之夜 Fortnite

79. Tomb Raider 盜墓者羅拉

80. 街頭霸王4 Street Fighter IV



81. 超級瑪利歐銀河2 Super Mario Galaxy 2

82. 潛龍諜影3 食蛇者 Metal Gear Solid 3: Snake Eater

83. 秘境探險2:盜亦有道 Uncharted 2: Among Thieves

84. 上古卷軸III:魔捲晨風 The Elder Scrolls III: Morrowind

85. 俠盜:黑暗計畫 Thief: The Dark Project

86. 戰慄時空:艾莉克絲 Half-Life: Alyx

87. 薩爾達傳說 風之律動 The Legend of Zelda: The Wind Waker

88. 異塵餘生3 Fallout 3

89. 網路奇兵 System Shock

90. 請出示文件 Papers, Please

91. 絕地要塞2 Team Fortress 2

92. Fez

93. 人中之龍0

94. 模擬人生 The Sims

95. Outrun 2006: Coast 2 Coast

96. 女神異聞錄5 Persona 5

97. 戰神2018 God of War 2018

98. 星海爭霸 Starcraft

99. 瓦利歐製造 Warioware Inc: Mega Microgames

100. 肯塔基州零號公路 Kentucky Route Zero