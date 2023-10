PS Store 秋季優惠&精選優惠開跑 連任天堂Store特價20隻抵買推薦|隨著新型號PS5(PS5 Slim)公布,PlayStation Store也同步展開了秋季優惠活動,同時任天堂Nintendo Store也有不少優惠遊戲;《香港01》科技玩物頻道以下精選20款抵買之選。



PS Store秋季優惠&精選優惠 Nintendo Store特價遊戲

大概有一部份是配合PS5 Slim的公布,PS Store舉行了兩個特賣活動,分別是「秋季優惠」和「精選優惠」,低至2折。今次特賣最主要有《霍格華茲的傳承》7折,以及有不少Square Enix的遊戲打折出售,如果一直都有些感興趣的SQEX遊戲但又不捨得原價購買的話,可以留意看看今次特賣有沒有心水之選;兩個PS特賣都是到10月25日為止。

另外是任天堂Nintendo Store雖然沒有打出特別特賣活動,但是常時都會有遊戲輪流打折出售,以下也挑選了一些不錯的Nintendo Store今期特價遊戲,不論是PS派還是Switch派都有推薦。

按圖放大PS Store秋季優惠&精選優惠及Nintendo Store特價 20款抵買之選:



PS Store秋季優惠&精選優惠及Nintendo Store特價 20款抵買之選:



《霍格華茲的傳承》PS5

HK$383.60(原價HK$548.00 省下30%)



STAR WARS 絕地:倖存者 PS5

HK$356.85(原價HK$549.00 省下35%)



Red Dead Redemption 2 PS4

HK$154.44(原價HK$468.00 省下67%)



Tactics Ogre: Reborn PS4/5

HK$239.40(原價HK$399.00 省下40%)



ENDER LILIES: Quietus of the Knights PS4

HK$77.00(原價HK$154.00 省下50%)



Alan Wake Remastered PS4/5

HK$65.34(原價HK$198.00 省下67%)



VALKYRIE ELYSIUM PS4&PS5

HK$239.50(原價HK$479.00 省下50%)



VALKYRIE PROFILE: LENNETH PS4/5

優惠價HK$110.60(原價HK$158.00 省下30%)



神領編年史 The DioField Chronicle PS4/5

優惠價HK$239.50(原價HK$479.00 省下50%)



Disco Elysium - The Final Cut PS4/5

優惠價HK$123.20(原價HK$308.00 省下60%)



THE LAST REMNANT Remastered PS4

優惠價HK$47.60(原價HK$119.00 省下60%)



聖劍傳說 Legend of Mana PS4

優惠價HK$119.00(原價HK$238.00 省下50%)



超級機器人大戰30 PS4

優惠價HK$211.60(原價HK$529.00 省下60%)



Gungrave G.O.R.E PS4/5

優惠價HK$119.40(原價HK$398.00 省下70%)



No More Heroes 3 PS4/5

優惠價HK$101.40(原價HK$338.00 省下70%)



哆啦A夢 牧場物語 自然王國與和樂家人 Switch

特價HKD 238.00 原價HKD 399.00

(優惠期間: 2023/10/4 00:00 - 2023/10/18



Ghost Trick: Phantom Detective Switch

特價HKD 150.00 原價HKD 228.00

(優惠期間: 2023/10/11 00:00 - 2023/11/6 23:59)



SD GUNDAM 激鬥同盟 數位豪華版 Switch

特價HKD 348.00 原價HKD 719.00

(優惠期間: 2023/10/4 00:00 - 2023/10/18 23:59)



.hack//G.U. Last Recode Switch

特價HKD 88.00 原價HKD 339.00

(優惠期間: 2023/10/4 00:00 - 2023/10/25 23:59)



Moving Out & Moving Out 2 Bundle Switch

特價HKD 224.00 原價HKD 299.00

(優惠期間: 2023/10/12 00:00 - 2023/11/1 23:59)