日本網民票選Jump魅力迷人反派角色排行榜 冠軍一人獨佔近半票數|一部少年漫畫想要成功,除了有觀眾緣的主人公之外,別具魅力和個性的反派角色也是相當重要,以至於可以說少年漫畫的一大吸引力就是看主角陣營和魅力反派的對撞如何擦出火花。最近就有日本網站統計「Jump系迷人反派角色排行榜」Top 20。



這次的「Jump系迷人反派角色排行榜」由日本排行榜網站「gooランキング」統計,有效回答數超過4500票,也算是有相當代表性。被提名的角色一共有54個,不過以下只討論較有代表性的頭20位。由於範圍只定在「Jump漫畫」上範圍相當廣闊,因此不少年代舊作都有提名出現,像是《金肉人》、《北斗之拳》、《達爾大冒險》等8、90年代的漫畫都有角色入選。

說到「可愛又迷人的反派角色」當然要數武藏和小次郎,可惜兩人並不屬於Jump體系,無緣提名今次投票。

按圖放大日本網民票選Jump魅力迷人反派角色排行榜Top 10:



第一名由《死亡筆記》的夜神月奪得,值得一提是夜神月的票數高達1934票,差不多一個人就佔了所有票數的一半,相比第2名的大魔王巴恩其實也只得200票拋離差不多10倍,可見夜神月在「魅力反派」這件事上有著無法動搖的地位。

另外不知道是不是因為原本投票是使用「カリスマ」(charisma)字眼,入選的清一色都是男角;如果讓記者自己來選「最魅力Jump反派角色」,就當然非《封神演義》的妲妃莫屬,初戀呀。

《封神演義》的妲妃

日本網民票選Jump魅力迷人反派角色排行榜11~20位:



第20位 馬沙路·D·狄切(黑鬍子) 海賊王

第19位 兩面宿儺 咒術迴戰

第18位 卡兹 JoJo的奇妙冒險

第17位 克洛洛(團長) 全職獵人

第16位 All For One 我的英雄學院

第15位 唐吉訶德·多佛朗明哥 航海王

第14位 大蛇丸 火影忍者

第13位 宇智波斑 火影忍者

第12位 希索加 全職獵人

第11位 高衫晉助 銀魂



