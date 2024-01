打機可救人魔獸世界WoW又建一功|助FBI救出美國被綁架未成年少女|不論打機還是上網,如果不小心謹慎的話都有機會墮入騙局招致財物損失甚至危及自身安全;但另一方面打機也是建立人際關係、和社會保持聯繫的一種方法。最近美國就偵破一單案件未成年少女綁架案,而破案功臣正是經典MMORPG遊戲《魔獸世界》。



《魔獸世界》助FBI救出被綁架未成年少女

據紐約郵報及Fox news報道,一名居於佛羅里達的男子穿州過省,只為綁架一名他經網上認識16歲少女;幸好疑犯在1月3日被逮捕,而過程中著名MMORPG遊戲《魔獸世界》扮演了重要角色。

報道指美國警方在1月3日拘捕了一名31歲的佛羅里達男子「Thomas Ebersole」;他涉嫌非法禁錮一名16歲的俄亥俄州少女,並計劃與她發生性行為。警方亦在同日於Thomas Ebersole的居所救出該失縱女孩。

疑犯Thomas Ebersole(Fox News)

報道指在當日稍早時分,一名FBI特工向俄亥俄州警方尋求協助,以找出這名16歲的失蹤女孩(但報道未有提及女孩失蹤的時間);結果在同日就找出了受害人的位置並拘捕疑犯。至於為何這麼快就能破案,原來是警方發現受害人的《魔獸世界》帳號於上周3在疑犯的家中登入,於是警方火速前往該址調查,並順利救出被禁錮的女孩。居於該址的31歲的男性「Thomas Ebersole」也很快被拘捕。

魔獸世界

調查人員對Ebersole進行質問,他最初否認認識受害人,但後來就改口聲稱和受害人為經遊戲認識的「網戀」關係,還向當局展示了他們兩人在通訊軟件Discord上的對話記錄。Ebersole承認他專程開車去俄亥俄州把受害者綁架並帶回自家,計劃藏起她以至逼她結婚;值得一提是由Ebersole居所到俄亥俄州的車程超過10個小時。

魔獸世界在美國仍然非常受歡迎

報道指Ebersole現被控「旅行與未成年人見面以進行性行為」(traveling to meet a minor to engage in sexual activity)、干涉兒童監護權(interfering with child custody)和藏匿未婚未成年人(sheltering an unmarried minor)。