PlayStation遊戲購物節15款抵買推薦｜任天堂eShop精選特價遊戲

PS5網店減價|霍格華茲的傳承6折|任天堂eShop特價低至33折|隨著遊戲平台和遊戲發行量越來越多,遊戲促銷活動也越來越頻繁舉行,甚至可以說一年到晚幾乎無間斷有優惠。最近就有PlayStation舉行「遊戲購物節」,以下整理15款抵買推薦及任天堂eShop的精選特價遊戲讓大家有地方花利是錢。



PlayStation遊戲購物節 多款大作遊戲打折出售

今次PlayStation的特賣規模頗大,打折出售的完整遊戲接近700款,如果算上DLC等其他商城內容的話打折商品更是超過1200款。主打的幾款減價大作有《霍格華茲的傳承》、《God of War Ragnarok》、《Lies of P》等等,其他則以過去數年的舊遊戲為主。特賣期間由即日起到2月28日為止,還有不少時間讓玩家清完近期大熱的《Palworld》幻獸帕魯、《GBF Relink》、《Helldivers 2》等再去特賣掃貨也不遲。

類魂愛好者必玩Lies of P

任天堂eShop精選特價遊戲

PlayStation正在舉辦遊戲購物節,那邊廂任天堂就未有特別舉行特賣;不過早前舉行的新春特賣尚未完結,同時eShop也長期有遊戲輪替打折出售,以下也有一些精選抵買推薦給大家。

霍格華茲的傳承:數位豪華版 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

優惠價HK$376.80。原價HK$628.00。-40%



Lies of P (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

優惠價HK$246.00。原價HK$328.00。-25%



《God of War Ragnarök》 (簡體中文, 韓文, 英文, 泰文, 繁體中文, 日文)

優惠價HK$323.76。原價HK$568.00。-43%



Remnant II - Standard Edition (韓文, 英文, 日文)

優惠價HK$238.80。原價HK$398.00。-40%



《暗黑破壞神®IV》- 終極版 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

優惠價HK$473.40。原價HK$789.00。-40%



七龍珠Z 卡卡洛特 PS4&PS5 (簡體中文, 韓文, 泰文, 繁體中文)

優惠價HK$99.75。原價HK$399.00。-75%



Moving Out 2 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

優惠價HK$154.70。原價HK$238.00。-35%



超級機器人大戰OG THE MOON DWELLERS (中文版)

優惠價HK$96.71。原價HK$509.00。-81%



哆啦A夢 牧場物語 自然王國與和樂家人 (簡體中文, 韓文, 繁體中文)

優惠價HK$159.60。原價HK$399.00。-60%



《Unravel Yarny》同捆包 (英文版)

優惠價HK$42.00。原價HK$210.00。-80%



雷電V:導演剪輯版 (中英文版)

優惠價HK$94.00。原價HK$235.00。-60%



熱血硬派國夫君外傳 熱血少女2 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

優惠價HK$159.60。原價HK$228.00。-30%



秋葉脫物語: Hellbound & Debriefed (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

優惠價HK$93.00。原價HK$310.00。-70%



少女與戰車 戰車夢幻大會戰 (中韓文版)

優惠價HK$95.80。原價HK$479.00。-80%



新櫻花大戰 (中文版)

優惠價HK$85.60。原價HK$428.00。-80%