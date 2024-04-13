護髮｜白頭髮為何一直長？中醫拆解老年白與少年白背後成因

白髮增生原因眾多， 包括壓力大、用腦過度、情緒緊張等等，少數人青春期會發生少年白，民眾若罹患自體免疫疾病或在強大精神壓力下，恐一夜白髮。



台灣中醫師吳宛容表示，「腎藏精，其華在髮」、「肝藏血，髮為血之餘」，中醫認為頭髮健康及髮色烏黑與否，與肝腎功能有很大關係，像是老年人腎氣不足，頭髮就會漸漸失去光澤；且白髮生長位置可觀察出身體狀況，例如民眾不吃早餐、過度節食，消化、脾胃系統異常，前額就易掉髮或冒白髮。

相關文章：白髮｜五大原因「少年白」白髮位置知健康 邊六類食物可預防？👇👇👇

+ 6

不吃早餐、過度節食 都會影響頭髮健康生白髮

隨年紀增長，會漸漸出現白髮，吳宛容說明，中醫認為頭髮健康及髮色烏黑與否，與肝腎功能有很大關係，像是老年人腎氣不足，頭髮就會漸漸失去光澤，顏色由轉灰轉白。而兩鬢斑白被視為是老化的象徵，但其反射區是肝臟，也意味肝膽不足，若民眾肝膽火偏盛、脾氣暴躁、愛生悶氣，且常伴有口乾、口苦、舌燥、眼睛酸澀等現象，須留意最近的情緒變化，生活和工作壓力是否特別大。

白頭髮特別容易長在某些部位，可窺見身體狀況是否出問題，吳宛容舉例，譬如前額白髮增生，與消化、脾胃系統異常有關，有些女性不吃早餐、過度節食，前額會較暗沉、掉髮；後腦杓長出白頭髮，與膀胱、腎氣不足有關，由於後腦杓是督脈，主掌一身的陽氣，反射區為膀胱經，平時常頻尿、遺尿，或有尿失禁、泌尿道感染等問題的人，就得多加留意。

相關文章：防白髮穴位｜早生白髮與血腎有關？3個穴位助白髮變黑頭痛都適用

+ 12

預防掉髮、維持烏黑髮色 中醫師推薦藥膳調理

若要預防白髮增生，就得從延緩老化、均衡飲食、生活作息規律、適度運動、正常睡眠等做起，民眾平常可用指尖按摩頭皮，每天5至10分鐘改善血液循環。飲食上可以多攝取豆、紅蘿蔔、菠菜、韭菜、香菇、黑木耳。花生、紅棗、瓜子、葵花子等食物，使頭髮更加黑亮，食用黑棗、柿子、桑椹、桂圓、荔枝等則可提升人體氣血循環的功效。

對於民眾想要改善前額白髮增生，吳宛容建議，從「改善氣血」開始，活絡氣血，使血液循環暢通，補腎益血，調整脾胃虛寒，有助延緩長白髮速度。她也提到，若要調整脾胃虛寒的症狀，可選擇紅棗、龍眼乾、阿膠等中藥材，紅棗含有豐富的維他命B群、維他命C；龍眼乾可寧心安神、補氣補血；阿膠富含蛋白質、胺基酸。另外，黑色食物如黑木耳、海菜、紫菜、黑糯米、黑芝麻等，也有助於延緩冒白髮速度。

另外，烏骨雞在《本草綱目》中記載，「補虛勞羸弱，治消渴，中惡，益產婦，治女人崩中帶下虛損諸病，大人小兒下痢噤口」。烏骨雞入肝、腎兩經，和山藥與滋補肝腎的枸杞同燉，對體虛血虧、肝腎不足、脾胃不健的人有好的效果，吳宛容也提醒，凡感冒發熱、咳嗽多痰或濕熱內蘊者，及有嚴重皮膚病者，不宜食用。

相關文章：防白髮｜三餐不定運動不足3種人易生白髮 6營養素防白髮吃全穀飯👇👇👇

+ 10

《烏骨雞山藥枸杞湯》藥膳食譜

做法1：將烏骨雞汆燙去血水後，與清水浸泡過20分鐘的淮山（40克）、枸杞同置於砂鍋。

做法2：加料酒、姜片、熱水，大火煮沸後改小火慢燉2小時左右，出鍋前加鹽調味。



延伸閱讀：

感冒、氣喘怎麼分？「棄喘」掌握3要點 不再反覆發作

飛蚊症任何年齡都可能發生 中醫調理肝腎虧虛有助改善

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」