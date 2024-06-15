護眼｜長時間用眼致眼睛疲勞！調理2器官加1動作放鬆眼球周邊肌肉

眼睛是最常使用的感官器官之一，然而現代人因長時間用眼，常面臨眼睛疲勞的問題。



中醫師表示，眼睛的健康與肝腎功能息息相關，透過調理肝腎、針灸等中醫療法，可有效改善多種眼睛問題，若無法進行調理，日常生活中，也可以透過定期閉目靜坐來達到養神的效果，讓眼睛得到充分休息。

▼十大乾眼症症狀（按圖👇👇👇）

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眼睛問題多 恐跟肝腎功能失調有關

台灣中醫師王思婷指出，現代人常在熬夜後有眼睛發紅充血、過敏時的異物感、乾澀發癢、畏光流淚，甚至是飛蚊症、眼壓過高或青光眼等狀況，這都與肝腎功能失調有關，但只要透過中醫的調理方法，可以從根本上改善眼睛健康，讓眼睛重現光彩。

調理肝血腎精 改善眼睛疲勞乾澀狀況

中醫常說：「肝藏血、開竅於目」若肝血能充足，眼睛自然明亮清透。王思婷建議民眾，可以使用當歸、白芍、枸杞、菊花等中藥來補養肝血，改善眼睛疲勞、飛蚊症、發紅充血等症狀。

而腎精是身體的根本之源，腎主水，腎精的充盈與水的運行密切相關，而眼睛是與水密切相關的器官之一，腎精不足會影響眼睛的潤澤和營養供應，因此能使用熟地、女貞子、五味子等中藥來滋養腎精，改善眼睛乾澀、刺激敏感、視物模糊等症狀。

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針灸活絡眼周血液 調理視力問題

「針灸」也是改善眼睛問題的另一種有效方法。王思婷說明，針灸可針對眼周穴位，如陽白穴、攢竹穴、絲竹空穴、承泣穴、四白穴等，刺激活絡眼周血液循環，達到改善視力的功效。如果無法進行針灸，在日常生活中，也可以透過定期閉目靜坐來達到養神的效果，讓眼睛得到充分休息。

用眼球運動放鬆肌肉 減輕眼睛疲勞

除了中醫療法，日常生活中也可以透過一些簡單的眼球運動來保養眼睛。王思婷建議民眾，平時在眼睛感到疲憊時，可以進行遠近交替、眼球轉動訓練、眨眼運動等，放鬆眼球周邊肌肉，增進肌肉靈活性，減輕眼球疲勞。

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