運動｜針灸拔罐於運動醫學愈趨普及！中醫1方法紓緩肌肉緊繃疼痛

4年一度的奧運盛事，讓全球對運動與健康的關注達到了高峰。在這波熱潮中，中醫在運動醫學領域扮演的角色愈來愈被看見，通過針灸、雷射針灸、拔罐及傷科手法，已在國際賽事如奧運、亞運、世大運中展現優越療效。



台灣中醫師邱柏豪表示，許多人認為中醫療效較慢，但實際上，當選手受傷的急性期，若是因外傷造成的肌肉、筋膜、骨頭或韌帶的移位或撕裂損傷，中醫的治療可以迅速起效。

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中醫看運動傷害，多元治療來緩解

中醫稱運動傷害為「骨錯縫、筋出槽」，可通過骨傷科手法、針灸、雷射針灸、拔罐、推拿、中藥薰洗、藥布外敷及中藥內治等治療方式，即時減緩發炎、消腫止痛，減輕不適。如果能同時配合西醫的精密影像診斷，更能縮短恢復時間，幫助運動員儘快回到場上。

此外，許多研究發現，中藥能提升人體有氧能力、加強疲勞恢復，並預防心肌損傷，有助於預防訓練和競賽中的中暑。邱柏豪進一步說明，對女性運動員而言，中醫藥能有效控制經痛和改善經前症候群，讓選手在比賽中有更穩定表現。

中醫強調「整體」而非「局部器官」。例如，治療腳踝扭挫傷不僅要處理踝關節，還需檢查人體的力量動態傳導路徑，包括可能受到影響的膝蓋、骨盆、腰部甚至上背、肩胛及頸椎。通過針灸、傷科手法和推拿，中醫能夠針對錯位的組織、緊繃的肌肉以及發炎腫脹的部位進行結構調整與復位。

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無痛雷射針灸，運動醫學應用受關注

邱柏豪指出，近年來，無痛的雷射針灸在運動醫學中的應用逐漸受到關注。無痛雷射針灸是一種光療法，使用低能量雷射應用於中醫穴位和經絡上。其特色是不會產生疼痛感或針刺後的麻電感，屬非侵入性且不流血，非常適合怕針的小孩或易暈針、怕痛敏感的民眾。

邱柏豪提到，多位知名運動員，如楊勇緯、李智凱等，在訓練或比賽前後都利用雷射針灸紓緩肌肉緊繃和疼痛。東京奧運期間，羽毛球選手李洋更是多次賽後專程接受雷射針灸治療，以放鬆肌肉疲勞並提升比賽專注度。

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研究顯示，雷射針灸能降低專業足球員腿後肌拉傷的發生率並提升肌力表現；更有醫學期刊提出，當運動傷害發生時，雷射針灸的效果優於冷凍療法，能更好地減少肌肉發炎。雷射針灸儼然成為現代中醫師的重要科技新武器，結合傳統中醫穴位、經絡和西醫的激痛點、筋膜學，應用更加廣泛。

總之，隨著中醫在運動醫學中的應用愈加廣泛，其有效性和便利性正在改變人們對中醫的認識，並為運動員提供了更多元的治療選擇。在未來的運動賽事中，中醫將繼續發揮其獨特的優勢，幫助運動員在賽場上取得更好的成績。

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