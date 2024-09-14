脂肪肝長期不處理恐變成肝癌？自製2茶飲助消脂、按3穴位降血脂

脂肪肝是台灣僅次於乙、丙型肝炎的肝病，平日若做好控制，脂肪肝是可以逆轉的，但若是放任脂肪肝持續纖維化、硬化，恐進一步演變成肝癌。這篇以中醫角度分享，從平日喝2款茶飲與按摩穴位，可以幫助遠離脂肪肝。



以中醫角度來看，平常吃飯不規律、暴飲暴食、勞累過度，如果又加上愛吃甜食、油炸等食物，或有喝酒習慣，就容易演變成「脾虛夾濕」體質，容易在體內累積太多代謝廢物，如果因壓力使情緒緊繃引起肝氣鬱結，就會造成「脂肪肝」。

脂肪肝是什麼？（按圖👇👇👇）

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喝自製2中藥茶，幫助消脂

五味子荷葉消脂茶

材料：柴胡3g、荷葉5g、五味子1.5g。

做法：中藥材漂洗後，用 600cc 的熱水浸泡即可。一天飲用1〜2次。

效用：柴胡可疏肝理氣；五味子能利膽，對肝細胞有保護作用；荷葉可以清脂肪、利水，可以改善脾虛泄瀉。



山楂決明子消脂茶

材料：山楂3g、決明子5g、丹參3g、荷葉5g。

做法：中藥材漂洗後，用 600cc 的熱水浸泡即可。一天飲用1〜2次。

效用：荷葉可以加強排水；丹參、山楂可消食化積，行氣散瘀；決明子能清脂肪、潤腸通便。



3種有效改善脂肪肝飲食法（按圖👇👇👇）

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按摩3穴位降血脂

腹部的「天樞穴」

位置：肚臍旁開 3 橫指處。

效用：多按壓可以改善腹瀉、便秘、消化不良脹氣、噁心嘔吐等症狀，同時調整腸道菌叢，還能改善水腫體質。



小腿部，膝蓋下的「足三里」

位置：膝關節彎曲成直角，外側膝蓋骨下方的凹陷，再往下4橫指處。

效用：能健脾胃，調補氣血。因為脾胃狀況好了，消化自然好，當然有助於減肥，身形自然能夠改善。



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內腳踝上方的「三陰交」

位置：位於足踝內側上方四橫指處的脛骨後凹陷位置。

效用：該穴為脾、肝、腎三脈的交會，有氣血兩補促進代謝的作用。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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