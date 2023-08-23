肝臟健康｜5大風險導致脂肪肝年輕人都中招！提早預防免引發肝癌

「脂肪肝」雖然不是致命疾病，但若不注意，很可能會造成許多慢性疾病，嚴重甚至是引發肝癌。醫師提醒只要能注意飲食、調整生活作息、定期抽血追蹤、接受腹部超聲波檢查，就能有效預防更多疾病發生。



脂肪肝有逐漸年輕化的趨勢

台灣肝膽腸胃科醫師詹宜學指出，近年來檢查出「脂肪肝」的患者愈來愈多，還有年齡層有降低的趨勢，甚至外表看起來瘦瘦的年輕人，在看到報告顯示有脂肪肝時，也是一臉不可置信。但現在的脂肪肝其實是種文明病，容易因聚會應酬多、伙食吃很好、運動卻很少所產生。

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什麼是脂肪肝？

詹宜學表示，脂肪肝是種反應，因為脂肪堆積在肝臟細胞而造成的一種狀態，若是置之不理，漸漸的會造成肝臟發炎、肝細胞受損，一旦肝纖維化，久而久之就有可能會得到肝癌。而且脂肪肝和很多疾病是相關的，如高血壓、糖尿病、肥胖、心血管疾病等，所以千萬不可輕忽「脂肪肝」的問題。

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導致脂肪肝的5大風險

詹宜學強調，很多人都認為一旦罹患脂肪肝再也無法逆轉，會終身伴隨著自己，但脂肪肝不是不可逆，是有機會消失不見的，造成脂肪肝的原因有5個：

1. 肥胖：過多脂肪、醣分的攝取，使體內脂肪堆積造成脂肪肝，特別是三酸甘油酯高的患者。

2. 酒精：酒精代謝會形成三酸甘油酯，堆積在肝臟，也容易造成脂肪肝。

3. 糖尿病：胰島素阻抗和糖尿病、糖分代謝與脂肪肝的形成有關。

4. 藥物：類固醇藥物等也容易造成脂肪肝。

5. 丙型肝炎：丙型肝炎患者要特別注意脂肪肝的形成。



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誰容易得脂肪肝？該如何治療？

詹宜學提到，目前沒有只針對脂肪肝的特效藥，主要是針對高血糖、高血脂、高血壓方面的治療，平日只要均衡飲食、控制體重、多運動，都是對脂肪肝最有效的預防和治療，而BMI值過高、嗜甜、高油脂食物、酗酒、糖尿病患者、短時間內迅速減重的人都是脂肪肝的高危險族群。

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