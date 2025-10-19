防癌｜世衛指癌症可避免　中醫防癌10招：補充保健品適得其反？

癌症的發生可能因數十年長期的不良生活習慣而造成，世界衛生組織指出3-5成癌症發生是可避免的，這篇用中醫角度，提醒民眾防癌從日常做起！



中醫防癌10招👇👇👇

防癌建議 1：養成每天排便

如果人們不及時將大便排出體外，糞便裡殘留許多毒素，甚至有致癌物，糞便停留在大腸的時間愈久，就給毒素更多機會來刺激腸壁，增加惡性腫瘤產生的機會。建議每天的糞便量其實要達到 200 公克才算是正常，也就是 2 條香蕉的份量，並且每次排便 5 分鐘以內最好。

防癌建議 2：時常保持好心情

從中醫解釋，癌症是從內部引起的，內部指的是肝鬱氣滯，即情緒系統、自律神經系統不協調等因素。罹患頭、頸部位的癌症，除了口腔癌以外，大部分的患者脾氣都不好，在中醫的理論裡，這都是「心肝火旺」。保持愉悅的心情，在面對壓力時保持正向心態，有助於促進免疫系統平衡，達到防癌的效果。

防癌建議 3：遠離毒素 (甲醛、pm 2.5 )

美國衛生與人群服務部(Department of Health and Human Services, DHHS)基於充分的人類和動物吸入研究，在2011年將甲醛歸類為人類致癌物。想避免過多的揮發性有機化合物，最好在裝潢時就避免使用這些材料。並種植能淨化空氣的植物、或加裝抽風機提高通風效率。

而空氣污染對人體最有威脅的就是PM 2.5 可以穿過肺泡，帶著毒素循環全身，到處刺激血管壁，更容易產生血栓，增加心肺疾病以及癌症死亡的風險。

防癌建議 4：定期健康檢查

早期發現、早期治療，降低死亡率一直都是很重要的事！而中醫擅長治未病，當發現身體有跟以前不一樣的地方，可以尋求專業中醫師的建議來調整體質。如果不幸罹癌，現在許多醫學中心積極推動中西醫整合治療癌症，不論是想要及早調理避免副作用、提升生活品質，還是改善嚴重癌疲憊，甚至想要有效控制腫瘤，中醫也是治療選項中一個好選擇。

防癌建議 5：避免抽煙、酗酒、嚼檳榔

抽煙容易得肺炎，酗酒容易得胃癌，嚼檳榔容易得口腔癌，已經算普遍大眾常知。當中吸煙對健康危害影響甚鉅，甚至影響全身，會增加至少 14 種癌症風險，而香煙煙霧中產生的毒素會削弱人體的免疫系統，使其更難以殺死癌細胞，其毒物可能會破壞或改變細胞的DNA，並抑制了人體正常生長和功能，當DNA受損時，細胞可能開始失控生長並產生癌症腫瘤，奉勸真的不要接觸！

防癌建議 6：養成每天運動的習慣

台灣國民健康署的新聞顯示，美國運動醫學學會（American College of Sports Medicine, ACSM）2018 年的統合研究指出，運動如爬山、有氧活動（快走、慢跑、競走、滑冰、游泳、騎自行車、打太極拳、跳舞、跳繩）、重量訓練（舉重）等休閒活動可降低 12% – 28% 罹癌風險，目前已有強力證據證實透過運動可有效對抗的癌症分別為食道癌、大腸癌、腎臟癌、膀胱癌、胃癌、乳癌及子宮內膜癌，中度的證據則為肺癌。

防癌建議 7：避免熬夜，睡眠要充足

人類在睡眠時，在中醫認為是陽入陰，陰陽調和，穩定體內內分泌，有助於組織修復。入眠和起床時間要固定，過長和過多的小睡都該避免，真的感到疲累時，小睡不超過30分鐘為宜。

防癌建議 8：多吃抗癌食物

甘藍菜和萵苣，堪稱蔬菜中的「抗癌之王」，萵苣則含有抗癌物質萵苣苦素，對於胃癌、肝癌等有預防作用。大蒜也有很好的抗菌、抗癌、提高免疫的作用，而香腸、火腿、煙肉等肉類加工食品，容易有亞硝胺，是致癌物質，也是胃癌、食道癌的致病原因之一，邊吃大蒜可以直接阻斷亞硝胺的化學合成。

防癌建議 9：多攝取天然抗氧化劑

多種顏色的蔬果多具有高抗氧化能力，多多攝取高纖蔬菜、水果、全穀物類食物，蔬菜水果不僅含有豐富的抗氧化劑，同時也可以增強免疫力。

防癌建議 10：認識補充保健品的迷思

許多人有吃保健食品強健身體的習慣，但並沒有研究顯示服用營養補充品可以預防癌症，相對的，服用特定的補充品甚至可能增加罹癌風險。除非你因為健康的因素需要服用某些營養補充品，否則豐富且均衡的飲食已提供我們每天所需的各式營養素。

