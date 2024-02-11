排毒｜中醫盤點10種排毒食物清熱解毒　吃紅豆解熱毒，排膿補血

現代人生活不虞匱乏、醫藥科技日益發達，但仍不敵病痛折磨，原因為何？因為生活周遭佈滿了隱而未見的毒物，讓人遏止不了疾病之苦。享受無毒一身輕，是每個人的期待，中醫師特別推薦10種排毒食物，幫體內清一清吧！



台灣中醫師周宗翰認為，「排毒」是一種體內正氣和邪氣對抗的過程，稱為「扶正祛邪」，就是驅逐造成身體不平衡的狀況，把身體調整回復正常機能。以中醫觀點來說，他推薦以下10種排毒食物。

10種排毒食物（按圖👇👇👇）

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綠豆：清熱解毒、除重金屬

《本草備要》記載：「綠豆清熱解毒，一切草木、金石、砒霜毒，皆治之。」其能清熱解毒，幫助排除重金屬和化學毒劑之毒，如塑化劑就可多吃綠豆幫助排除。但虛冷體質者不宜多食，過量恐出現手腳冰冷、拉肚子、疲勞或血壓下降。

醋：散瘀解毒、消食開胃

《本草備要》提到：「醋，酸溫。散瘀解毒、下氣消食、開胃氣、散水氣。」時常吃醋可袪邪、解毒，還能消食、開胃、化積。研究發現，醋可提高肝臟的排毒及新陳代謝功能，抑制人體衰老過程中過氧化物質的形成，降低體內毒素、延緩衰老。但多食會傷筋，容易痠痛、筋鬆無力。

海帶：治癭瘤氣、破散結氣

《神農本草經》說：「味苦，寒。治癭瘤氣，頸下核，破散結氣，癰腫，癥瘕，堅氣，腹中上下嗚，下十二水腫。」「癭瘤」是甲狀腺腫脹，是缺乏碘質所引起「大脖子病」。因此日本311大地震時，民眾搶吃海帶，就是因為可預防放射碘的毒害。

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薏苡仁：排除水邪、健康防禦

《本草綱目》記載：「薏苡仁，陽明藥也，能健脾益胃。虛則補其母，故肺痿、肺癰用之。筋骨之病，以治陽明為本，故拘攣筋急、風痹者用之。土能勝水除濕，故泄瀉、水腫用之。」說明薏苡仁能增進水分代謝，排除體內多餘水分。

此外，薏仁因含有多醣體，適度補充這類食材增加自然殺手細胞及T細胞，活化吞噬細胞產生干擾素，促進抗體產生，有助抑制癌細胞生長，提升身體對癌細胞的防禦能力。不過，薏苡仁性寒，孕婦及正值經期的女性應避免食用。

西瓜：解暑除煩、利便醒酒

西瓜，甘寒。解暑除煩，利便醒酒。性生冷，多食傷脾助濕。周宗翰解釋，西瓜具有消暑解渴的功效，被譽為「天然白虎湯」，民間有「暑天半個瓜，藥物不用抓」的說法。然而西瓜性寒，吃多了會傷脾助濕。

薑母：溫中散寒、回陽通脈

《名醫別錄》記載：「大熱，無毒。主治寒冷腹痛，中惡，霍亂，脹滿，風邪諸毒，皮膚間結氣，止唾血。」周宗翰提到，薑母的解毒能力很好，像有些菇類恐具有毒性，因此，煮食菇類料理時經常會放薑。

黑豆：利水消腫、解腎毒

黑豆，入腎，利水、消腫、止痛，解腎毒功能佳。搗成泥，可塗抹一切腫毒，煮食可以減少痘瘡。周宗翰表示，由於整顆生黑豆很難消化、吸收，黑豆一般煮熟來吃，因不易消化，故消化不良者不宜多食。

水溶性、非水溶性膳食纖維差別為何？ （按圖👇👇👇）

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山藥：益氣養陰、補脾肺腎

性甘平，歸脾、肺、腎經。益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶。周宗翰表示，入脾肺二經能化痰，對痰毒有功效，例如，脾濕痰飲的糖尿病，山藥能健脾袪痰降血糖。

白蘿蔔：醒酒解毒、抑制菌毒

蘿蔔，能醒酒解毒，其中的萊菔素，能抑制黃麴毒素、大腸桿菌等菌毒。蘿蔔性冷，且具「破氣」作用，體質偏寒的人最好少吃，進補或服用參類藥材後，不宜吃蘿蔔。

紅豆：解熱毒，排膿補血

《日華子本草》記載：「赤豆粉，治煩，解熱毒，排膿，補血脈。」可以補血，亦可以除濕。中醫角度來說，紅豆性平、味甘酸，有健脾利水、清熱除濕、消腫解毒的功效。

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