月經｜生理期前中後期症狀各不同！應該怎樣補？中醫教1湯品補血

「月經」每個月都使女性困擾，甚至經前經後都有不適的症狀影響。



而個人日常飲食習慣與月經期間的症狀息息相關，因此配合經期各時期補充所需的營養素，是與「大姨媽」和平共處的重要關鍵。

生理期前中後怎麼補？（按圖看清👇👇👇）

+ 6

生理期前、中、後症狀各不同，要吃什麼好？

- 生理期前：生理期來前5-7天易胸口悶脹、情緒起伏大（包括過度抑鬱，情緒低落）、生理痘、身體水腫。

- 怎麼吃：維他命B、鐵質（如肉類、紅莧菜、番薯葉、菠菜、堅果、板豆腐）、優質蛋白，牛奶、雞蛋、魚類、雞胸肉，提高新陳代謝，同時也可以多攝取維他命C，維持精神體力及好氣色，飲食以清淡為主。



8大經前症候群症狀（按圖看清👇👇👇）

+ 4

相關文章：女性健康｜月經前身體出現諸多不適？一文細數經前症候群8大症狀

- 生理期間：生理痛、腹部悶脹不適、水腫、拉肚子、噁心、嘔吐，腰痠、頭痛。

- 怎麼吃：可補充薑類食物、避免寒涼食物。若平時怕冷，可以吃薑類食物，如薑母茶。另外還可以喝熱朱古力、紅豆湯。但切記不要太溫燥，避免口破口乾、大便變硬或是失眠睡不著。而若平時較怕熱，也要注意不要吃瓜果類、蘿蔔等太過於寒涼的食物、過於辛辣的食物刺激腸胃，維持正常飲食、注意營養均衡就可。



- 生理期後：身體易感到疲憊，就好像快用完的電池。

- 怎麼吃：多吃補血食材，滋補調養身體。若平時體力不佳或有貧血傾向，可多吃以紅肉類為主的補血食材，像是牛肉、鴨肉、豬肝類等。



相關文章：月經｜6種經期必吃水果緩解經痛、消水腫 喝這款茶加速經血排空👇👇👇

+ 7

再搭配四物助補血、行血及活血

四物湯為補血調經的處方，在中醫常被用於補血、行血及活血的作用。

- 熟地黃：性味甘、微溫，歸肝、腎經。有助補血滋陰，益精填髓。

- 當歸：性味甘、辛、溫，歸肝、心、脾經。有助補血活血，調經止痛，幫助排便。

- 白芍：性味苦、酸、甘，微寒。歸肝、脾經。有助養血調經，平肝止痛。

- 川芎：性味辛，溫。歸肝、膽、心包經。有助活血行氣，祛風止痛。



延伸閱讀：

預防病毒入侵！中醫教５招養出好免疫

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

