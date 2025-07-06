減肥｜台女極低碳飲食7個月瘦14kg！醫揭持續過久恐致掉髮兼反彈

台灣一名女子透過進行7至8個月的極低碳飲食後成功減重14公斤，其中12公斤為脂肪，但卻出現掉髮情況，而在停止該飲食方式半年後，體脂肪從24%快速反彈至28%。



台灣減重醫師蕭捷健在Facebook分享，低碳飲食雖然能有效降低胰島素並啟動脂肪燃燒，但若長期持續，人體會將其視為壓力源，導致壓力荷爾蒙皮質醇上升，不僅可能造成掉髮，還會讓身體在壓力下減少非預期部位的重量。

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根據英國一項研究顯示，採用「碳循環」的受試者，每週選擇2天進行嚴格低碳飲食（碳水化合物攝取量低於50公克），其餘5天維持正常熱量攝取，相較於每天持續低熱量飲食的對照組，3個月後平均體脂肪減少約3.7公斤，優於持續節食組的2公斤，且胰島素阻抗也獲得改善。

針對許多人對碳水化合物的恐懼，蕭捷健建議可以循序漸進地增加碳水化合物的攝入，特別是在運動日後補充足夠的碳水，以補充肌肉和肝臟中的肝醣，同時刺激瘦體素分泌。他強調，這不僅能維持甲狀腺與生殖荷爾蒙的正常功能，防止基礎代謝率下降，運動後攝入的碳水也會優先儲存在肌肉內，而非轉化為脂肪。

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「短暫的低碳日確實可以有效降低胰島素，啟動脂肪燃燒，但時間久了，身體就會產生適應性，減脂效果將會停滯。」蕭捷健最後提醒，低碳飲食應該用來刺激燃脂，但要特別注意執行天數不宜過長。

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