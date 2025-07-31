乾眼症｜乾眼問題不能只靠眼藥水！醫生教5招擊退眼睛疲憊、乾澀

乾眼症不只是眼睛缺水，只靠眼藥水不一定有用！醫師指出，許多乾眼症患者發現，使用人工淚液後仍感到不適，這可能是因為乾眼症背後隱藏著更複雜的原因，如淚膜不穩定或油脂層分泌異常等問題，需要透過多管齊下的保養方式，才能有效改善。



乾眼症常見症狀有哪些？

台灣眼科醫師羅英源指出，乾眼症患者通常會出現眼睛乾澀、發癢或刺痛的不適感。長時間用眼、處於冷氣環境或頻繁使用電子產品時，眼睛會感覺像有砂子卡住一般不舒服，若症狀不及時處理，可能會影響日常生活品質和工作效率。

10大眼乾症狀（按圖👇👇👇）

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當淚膜狀態不穩定時，患者的視線會時而清晰時而模糊，需要不停眨眼才能暫時改善視力，這種情況在閲讀或使用手機時特別明顯，嚴重影響專注力和工作效率，也是乾眼症的典型表現之一。

乾眼問題不是靠眼藥水 留住水分是關鍵

羅英源表示，許多乾眼症患者並非淚水分泌不足，而是淚液中的油脂層出現問題，導致眼睛無法有效保持水分，這種保濕功能失調的情況需要針對性治療，單純補充人工淚液可能效果有限，還是需要就醫對症處理。

治療乾眼8方法（按圖👇👇👇）

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乾眼族看過來 學5招擊退眼睛乾澀

羅英源提到，乾眼症患者在日常可用5招來保養雙眼，避免眼睛疲憊、乾澀問題纏身：

第一招：用眼30分鐘休息5分鐘

為了有效緩解乾眼症狀，建議採用「30-5」用眼原則。每使用眼睛30分鐘後，應該讓眼睛離開螢幕，望向10公尺以外的遠處休息5分鐘。也可以選擇閉眼放鬆或欣賞窗外綠色植物，這有助於放鬆眼部肌肉，減輕視覺疲勞。

第二招：避免淚液快速蒸發

冷氣和電扇直接吹向臉部會加速淚液蒸發，加重乾眼症狀。建議調整風口方向，避免直接吹向臉部，也可用加濕器增加環境濕度，外出騎車時最好戴上護目鏡，開車時則可調整出風口方向或使用冷氣擋板，減少風直接吹向眼睛。

第三招：定期熱敷眼皮 促進油脂分泌

乾眼症常見的油層分泌異常多與瞼板腺阻塞有關。推薦每天進行2至4次眼皮熱敷，每次10至15分鐘，可使用熱毛巾或專用眼罩，幫助疏通油脂分泌，減少淚液蒸發，有效改善乾眼症狀。

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第四招：選擇適合的人工淚液

需要使用人工淚液的患者，建議選擇無保存劑、拋棄式且成分單純的產品，這類產品可以一天多次使用而不會對眼睛造成刺激，症狀嚴重者可以考慮使用淚管塞治療，幫助保留自然淚液。

第五招：反覆症狀進一步檢查瞼板腺功能

若長期使用眼藥水，仍無法有效緩解乾澀或刺痛感，強調應及早就醫檢查是否存在瞼板腺功能障礙、慢性發炎或淚膜破裂時間縮短等問題。

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