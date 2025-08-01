痛風｜高尿酸體質加飲食習慣不佳易痛風！5類高嘌呤食物易誘發

走路一跛一跛，不是扭傷也不是運動過度？可能是痛風發作！



台灣亞東紀念醫院骨科部骨鬆與骨腫瘤科主任吳凱文醫師指出，台灣約有一成民眾天生就有「高尿酸體質」，加上飲食習慣不佳、愛喝酒、又不愛喝水，年紀輕輕也可能出現痛風症狀。從大腳趾紅腫熱痛、到膝蓋、手指關節都可能淪陷，一旦控制不良還會影響腎臟健康，甚至形成痛風石。

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痛到風吹都不能吹？這就是痛風發作

「痛風不是說說而已，是真的連風吹來都痛！」吳凱文指出，痛風發作時是一種激烈的發炎反應，會出現關節紅、腫、熱、痛，疼痛程度高到無法走路，初期最常出現在腳拇指關節，如果沒有撞到或扭傷，還出現拇指關節痛，那就要懷疑可能是痛風。

吳凱文補充，第一次發作的人會很驚訝怎麼突然痛成這樣？後來發作兩三次，就開始知道那種痛的感覺，一來就知道是痛風了。

痛風常見症狀、發作部位（點擊下圖看清👇👇👇）

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不是只有大腳趾，痛風會「轉移」到膝蓋、手指

一旦痛風反覆發作，疼痛不會只停留在原處，而是逐漸擴散到其他關節。「病人常說，奇怪，原本是大腳趾，怎麼現在膝蓋也痛、手指也痛，這樣還是痛風嗎？其實都是。」

吳凱文解釋，這是因為體內尿酸長期累積，一旦代謝不良，痛風會在不同部位反覆引爆，成為慢性反覆發炎的狀態。

遺傳＋飲食＝高風險！10%台灣人天生尿酸排不掉

痛風與體質、遺傳密切相關。吳凱文指出：「大約10%～11%的台灣人，天生就不容易排出尿酸，這樣的體質加上飲食不注意、愛喝酒、作息不規律，就非常容易發作。」他也補充，自己家族中女性也曾出現痛風問題，「我阿嬤也有痛風，真的不是只有男生才會得。」

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女性也會中！更年期後風險不輸男性

雖然痛風患者以男性居多，但女性過了更年期、荷爾蒙保護減弱後，風險也會明顯上升。吳凱文分享曾遇過一名女性病人，因長期大量飲酒而痛風發作，「我都說她是酒國英雄了！」

這也提醒大家，飲食、飲酒與體質交互影響，無論性別都應留意痛風風險。

無酒精啤酒也會誘發痛風！高嘌呤食物大公開

吳凱文提醒，以下食物都含高嘌呤，容易誘發痛風急性發作：

- 有殼海鮮：生蠔、蛤蜊、螃蟹、蟳類

- 紅肉、內臟類

- 熬煮高湯（火鍋、滷汁）

- 菇類

- 大豆製品



此外，啤酒與無酒精啤酒也可能因發酵過程保留嘌呤，讓尿酸濃度升高，並非安全替代品。

預防尿酸飆高4重點（按圖看清👇👇👇）

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外食作息不正常易引發痛風

雖然過去稱痛風為「富貴病」或「國王病」，因為古代只有貴族才能大魚大肉吃到發作，但吳凱文指出，現代人飲食豐盛、營養過剩，加上外食多、作息不正常，即使不是貴族，也有可能因體質差、飲食失衡而引發痛風。他強調：「現在不是有錢人才會痛風，只要體質不好、又愛喝酒、吃得不節制，就可能發作。」

水喝太少也中標？尿液顏色是警訊！

預防與控制痛風，水分攝取是關鍵。水能幫助代謝尿酸，降低其在關節沉積的機會。吳凱文建議：「一天至少要喝2000cc水，觀察尿液顏色是最簡單的方法。正常應該是清淡透明的，如果尿偏深黃，就代表水不夠。」

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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