飲水｜長期飲水不足危害大　醫揭10後果：全身調節失衡嚴重恐洗腎

台灣腎臟科醫師洪永祥近日在社群平台發文示警，長期飲水不足對人體造成的傷害遠比想像中嚴重，身體會默默啟動「十大崩潰反應」，從腦霧、血液黏稠、記憶力退化，到腎功能下降、全身調節失衡，身體將在不知不覺間啟動一連串「求生模式」，最終走向系統性崩潰。



洪永祥在其Facebook專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」中指出，臨床上真正令人憂慮的，並非急性腹瀉或嘔吐引發的一次性脫水，因為這類情況通常會及時就醫處置；真正危險的是長期、慢性的飲水不足，這種狀態不會讓人立刻倒下，卻會讓器官在日積月累中逐步承受壓力。

以下是身體在長期缺水下，最常見的十大連鎖反應：

身體長期缺水的十大後果（01製圖）

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第一，大腦功能下降

腦組織對水分極度敏感，輕度缺水就可能出現頭痛、注意力不集中、反應變慢與思緒混亂，也就是俗稱的「腦霧」。

第二，血液變濃、循環變差

血漿水分下降後，血液黏稠度上升，心臟必須更用力泵血，長期增加心血管負擔。

第三，認知與記憶力退化

慢性輕度脫水會影響神經傳導效率，使短期記憶與專注力下降。

第四，口腔系統崩潰

唾液分泌減少，口腔自淨能力下降，容易出現口臭、蛀牙與牙周病。

第五，腸胃蠕動變慢

糞便含水量不足導致乾硬便秘，甚至需依賴軟便劑或瀉藥。

第六，皮膚老化加速

角質層含水量下降，皮膚乾燥、細紋增加、彈性變差。

第七，尿液高度濃縮

尿量減少、顏色變深，使尿中鈣、草酸與尿酸濃度上升，增加腎結石與泌尿道感染風險。

第八，腎臟長期超負荷代償

身體會持續啟動抗利尿激素（ADH）與腎素－血管張力素－醛固酮系統（RAAS），強制保水與維持血壓。短期是保命機制，但長期可能增加腎臟與心血管負擔。

第九，腎血流下降與過濾功能受影響

腎絲球過濾率（eGFR）可能下降，嚴重時甚至誘發腎前性急性腎損傷。

第十，全身調節失衡

包含體溫調節能力下降、耐熱性變差，更容易中暑或虛脫。

洪永祥強調，這十大連鎖反應並非一夕之間發生，而是每日累積的結果，許多人直至出現腎結石、反覆泌尿道感染，甚至腎功能明顯下降，才意識到飲水習慣早已出現問題。

洪永祥引用研究數據指出，當人體開始出現明顯口渴感時，體內通常已流失約1至2%的水分，代表身體實際上早已進入輕度脫水狀態。他在臉書發文中強調，長期不喝水看似只是生活習慣的小問題，本質上卻是對全身器官持續進行的一場慢性壓力測試。

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