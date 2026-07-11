研究：飯前1杯水降糖減肥防痛風！健康飲水5貼士　口渴才飲最錯！

在日常生活中，許多人對「飯前喝水」的建議持懷疑態度，擔心「會稀釋胃液」。一項新研究顯示：飯前喝水不僅有助於減肥，還能改善多種健康問題。



飯前喝杯水有助於降糖減肥

一項研究顯示，多喝水不僅能輔助減肥，還能改善糖尿病，而且，「飯前喝水」更有效。

相關文章：飲水貼士｜運動補水量及時間表喝冰水或涼水？每日喝多少有數計👇👇👇

+ 3

1. 飯前喝水有助於減肥

飯前喝點水，首先會讓人因為增加飽腹感而減少進食；其次對食物的渴望會改變，因為有足夠的水，身體會比較喜歡蛋白質，而不是令人發胖的碳水化合物。

2. 飯前喝水調節血糖

增加飲水量（尤其飯前）可顯著降低空腹血糖水平。雖不能治癒糖尿病，但作為簡單的生活方式調整，能積極輔助血糖管理，預防疾病發生髮展。

對於「飯前喝水會稀釋胃液」這種說法，北京大學公共衛生學院副研究員張娜表示，我們吃飯時，攝入的蔬菜或湯類本身也含有水分，因此正常的飲水並不會稀釋胃液，不會導致對食物的消化吸收能力降低。

適當多喝水能改善多種健康問題

1. 減少尿路結石、感染

很多尿路結石的發生都和飲水不足有關，多喝水有利於預防結石形成以及促使尿石排出。此外，多喝水也會對尿路感染和膀胱過度活動產生影響。研究發現，與飲水量低於1500毫升/天相比，飲水量增至1500毫升/天與尿路感染髮作次數減少相關。

2. 促進血液循環

多喝水還可以促進人體的血液循環。有專家介紹，晨起喝杯温開水，有助於降低腦血栓、心梗的發病風險。建議清晨起牀後，記得喝1杯（200～400毫升）温開水，以35℃～40℃為宜。

3. 緩解痛風

嘌呤易溶於水，痛風患者多喝水有利於尿酸的排出，預防尿酸腎結石，延緩腎臟進行性損害。痛風患者飲水，一般每天至少要達到2000毫升，伴腎結石患者最好能達到3000毫升，但腎功能不全或心肺功能異常者要根據病情限制水的攝入量。

4. 改善便秘

如果有便秘的情況，平時就要多喝水。儘量選擇温開水，不要用飲料或咖啡來代替日常所喝的水分，這樣對排便更有利。

相關文章：飲水太少易早死？缺水增64%糖尿失智6慢性病風險！👇👇👇

+ 5

健康喝水記住這5點

1. 別等口渴再喝

不能靠渴不渴來判斷是否需要喝水。當我們口渴時，身體內的水分丟失已有1%～2%。當水分丟失2%～4%時，機體在感到口渴的同時，已處於脱水狀態，尿少、顏色呈現深黃色，這時工作和認知能力會有所降低。

2. 飲用温水最佳

對於一般人而言，飲用35℃～40℃的水最為適宜，與人體內的温度相接近，讓胃腸道更舒適。怕冷人群可以選擇飲用温度稍高的水，但最好不高於50℃。

3. 小口慢喝

建議的飲水方式是少量多次。把每天飲水總量分配在一天中喝，每次200毫升左右。平時沒事時喝一點，吃飯的時候也可以適當喝點水。

4. 別用飲料代替

很多人喝白開水總覺得「沒有味道」，喜歡用喝飲料代替喝水。但過量喝含糖飲料易導致肥胖，進而帶來更多的健康問題，還不利於牙齒健康。

5. 天熱勿猛喝冰水

水温過涼會刺激身體，不利於血液循環，增加患心絞痛、心梗等疾病的風險。尤其是冠心病、高血壓患者，喝水的温度不要過低。

相關文章：口乾｜夏天喝再多水還是口渴？當心6種疾病引發口乾舌燥非缺水👇👇👇

+ 13

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

