心臟健康｜蛋白質怎吃最好？美國心臟協會：首選植物蛋白護心血管

蛋白質攝取已成現代飲食關注焦點，但「吃多少」之外，「吃什麼」正成為新的關鍵。美國心臟協會最新建議指出，應優先選擇植物性蛋白質，並以此取代部分紅肉與加工肉品，以降低心血管疾病風險。



相較之下，美國膳食指南雖同樣強調蛋白質攝取，仍維持多元來源的原則。兩者差異顯示，營養建議已從攝取量，進一步轉向來源選擇與健康影響。

醫學建議與政策重點出現差異？美國心臟協會力推「植物蛋白」

根據美國心臟協會（American Heart Association）最新提出的營養建議，日常飲食除了均衡攝取蔬菜、水果和全穀物，並限制糖、鹽和加工食品的攝取量外，應優先選擇植物性蛋白質（如豆類、堅果），並在食用紅肉時選擇瘦肉，以低脂乳製品取代全脂乳製品。相關建議的核心目的，在於降低心血管疾病風險，該疾病仍為美國主要死因之一。

這項建議也反映出與現行飲食政策在重點上的差異。美國膳食指南（Dietary Guidelines for Americans）同樣強調蛋白質攝取，並建議從動物與植物來源中均衡選擇；但美國心臟協會則進一步指出，應優先以植物蛋白取代部分紅肉與加工肉品，以降低心血管疾病風險。相較之下，近期政策討論中，部分聲音更著重於提升蛋白質攝取量本身，顯示不同體系在營養建議上的側重有所差異。

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政策倡議聚焦減少加工食品 營養觀點各有側重

特朗普（Donald Trump）政府與美國衛生部部長小羅伯特．F．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）正推動的「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again, MAHA）倡議，主要聚焦於降低超加工食品與部分食品添加物的攝取，並改善整體飲食環境。此類政策主張與醫學界在「減少加工食品」的方向上具有一定共識，但在蛋白質來源選擇與脂肪攝取建議上，仍呈現不同側重。

從幼年建立飲食習慣 降低心血管風險

與此同時，美國心臟協會建議大家優先選擇不飽和脂肪來源、避免過度攝取超加工食品，並減少飲料和食物中的添加糖。在鈉攝取方面，建議降低鹽分使用量，而非完全避免鹽分，同時也建議限制酒精攝取，以降低對心血管系統的負擔。

此外，美國心臟協會也強調，良好的飲食習慣應從幼年開始建立，透過長期飲食行為的調整，逐步降低慢性疾病風險。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：蛋白質怎麼吃才健康？美國心臟協會呼籲以植物蛋白取代部分紅肉】

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