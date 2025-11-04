腿腫竟是心臟在求救　右腿腫脹警惕肺栓塞可致命　這些人群風險高

「腿腫」有時並不只是單純的水腫或靜脈曲張。一名70歲的王先生右大腿莫名腫脹，起初不以為意，幾天後竟突然呼吸困難、胸痛送醫，診斷出是致命的「雙側肺栓塞」險喪命。醫師提醒，腿部腫脹有時是心臟發出的第一個求救警訊！



腿是心臟的警報器！循環出問題它先知

為什麼腿腫跟心臟有關？台北慈濟醫院心臟外科主治醫師楊凱文解釋，腿部是人體的末端，血液要從這裡對抗地心引力，一路送回心臟；因此，當心臟的幫浦效率變差、靜脈系統壓力升高，或肺部循環出現阻力時，路途最遙遠、壓力最大的腿部，就會第一個「腫」給你看。

楊凱文醫師進一步指出，許多心臟病早期的症狀，都不是典型的胸痛或心悸，反而是從腿腫、鞋子變緊，甚至用手按壓皮膚後出現凹陷無法回彈的現象開始。這些常常被忽略的細節，其實是身體內部循環失衡的警訊。

腿腫背後可能藏著4種致命心臟病

楊凱文醫師提醒，如果出現腿部腫脹，務必警惕可能與以下4種心臟疾病有關：

1. 右心衰竭

當右心室無力將血液打入肺部，血液就會回堵在靜脈系統，造成雙腳水腫，按壓後會凹陷。肺氣腫、肺高壓或有心臟病史的患者，若合併有右上腹悶脹、容易喘等症狀，就要特別小心。

2. 肺栓塞

下肢靜脈的血栓（DVT）流回心臟，堵住肺動脈，可能直接導致右心室衰竭與猝死。楊凱文醫師強調，其典型症狀為「單側腿腫」，並可能伴隨突發性喘、胸悶、低血氧。手術後、久坐、癌症患者及孕婦都是高風險族群。

3. 三尖瓣閉鎖不全

心臟瓣膜關不緊，導致血液逆流，使靜脈壓力升高，造成兩腿水腫（通常右側較明顯）、右上腹悶脹、運動易喘。有瓣膜病、心內膜炎、肺高壓、長期心房顫動的患者需多加留意。

4. 鬱血性心衰竭

心臟整體泵血功能變差，影響全身血液回流，導致雙腿水腫，尤其在下午或久站後更嚴重。未控制好的高血壓、冠心病與高齡腎病患者，若發現體重莫名增加、容易疲倦，就應盡速檢查。

不只心臟！肝、腎出包也會腿腫

除了心臟問題，楊凱文醫師也補充，肝臟或腎臟功能不全也可能引發腿腫。肝硬化會因血液受阻、白蛋白減少而導致下肢水腫及腹水；腎臟病則因蛋白流失、鈉水滯留造成全身性浮腫。慢性肝病、洗腎或糖尿病患者要特別注意。

腿腫合併「這些症狀」快就醫

楊凱文醫師提醒，腿部出現突發性、單側或雙側的腫脹，若還合併呼吸困難、胸悶等現象，往往代表病情進展迅速且風險極高；特別是高血壓、慢性肺病、癌症病史或曾有血栓經驗的高風險族群，一旦發現腿腫，千萬不能拖，應立即就醫檢查心肺功能，才能及早介入，避免錯過黃金治療時機。

