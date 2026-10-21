剛喝水就有尿意並非腎虛？注意4大異常排尿警號恐是糖尿病先兆

台灣泌尿科醫師蘇信豪指出，喝水後立刻產生尿意並不代表腎臟功能異常，而是身體的正常生理反應。他在Facebook專頁發文說明，患者常提出「喝水後馬上尿出來，是不是腎臟留不住水？」的疑問，但實際上剛喝下的水還停留在腸胃裡，並未立刻轉化為尿液。



當水分經由胃腸道吸收進入血液循環後，會參與全身水分平衡、體溫調節與細胞代謝等生理機制。蘇信豪解釋，腎臟隨後會根據身體狀況調整尿液濃度與排出量，其中抗利尿激素（ADH）扮演關鍵角色。

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身體缺水時ADH分泌增加，促使腎臟保留水分，導致尿量減少、尿液濃度升高且顏色變深。 相反地，短時間內大量喝水會使血液滲透壓下降，進而抑制ADH分泌，腎臟隨之增加水分排出。

蘇信豪強調，喝完水不到十分鐘就有尿意的常見原因是膀胱原本就儲存著一些尿液，加上喝水後的生理反應，使尿意變得更加明顯，並非那杯水已經轉化成尿液。

蘇信豪進一步區分多尿與頻尿的概念差異。糖尿病患者可能出現多尿情況，是因為血糖過高，葡萄糖經腎臟排出時產生滲透性利尿，帶走大量水分，形成「口渴→喝水→尿多→又口渴」的惡性循環。頻尿則可能與膀胱或下泌尿道的敏感、刺激或阻塞有關，例如膀胱過動症、泌尿道感染、攝護腺肥大或焦慮導致的骨盆底肌肉緊繃。

蘇信豪提醒，若排尿習慣突然改變，應特別留意四種異常情況。

首先是異常口渴，即使持續喝水仍感覺不夠

其次是每天喝水量非常大，同時伴隨大量排尿

第三是夜間頻尿次數突然明顯增加，甚至影響睡眠品質

最後是排尿時出現灼熱、疼痛、下腹悶痛，或總覺得解不乾淨



出現上述任何情況都可能代表疾病訊號，應及早就醫檢查，以排除糖尿病、攝護腺肥大等潛在健康問題。

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