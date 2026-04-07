84歲翁尿頻惡化竟是糖尿病　醫：併發症更可怕　延誤治療恐腦中風

頻尿不一定是攝護腺（前列腺）肥大，可能隱藏糖尿病風險！台南84歲方先生因頻尿惡化就醫，檢查發現血糖高達474mg/dL，幾乎為正常值的5倍，屬於高血糖急症，恐有生命危險。醫師提醒，糖尿病若未及時控制，恐引發中風、心臟病等重大併發症。



頻尿症狀加劇，醫師揭示高血糖急症

方先生長期服藥控制攝護腺肥大，但近期頻尿症狀惡化，即使加強用藥也未改善。泌尿科醫師轉介至家醫科進一步檢查。台灣台南市立醫院家醫科李俊賢醫師懷疑方先生的頻尿與糖尿病有關，安排血糖檢測，結果顯示血糖值高達474mg/dL，幾乎為正常值的5倍（正常空腹血糖約70～99mg/dL），屬於高血糖急症範圍，若不及時處理，恐有生命危險。李醫師立即施打胰島素，迅速降低血糖並緩解糖毒性。

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多重併發症風險浮現，需全面治療

進一步檢查發現，方先生的糖化血色素達12.9％，並合併高血壓與高血脂，心血管疾病與中風風險極高。所幸腎功能尚未受損。李俊賢為其調整藥物，開立保護心腎的處方，並提供糖尿病個案管理服務，包括飲食、運動和用藥指導。

經一周治療，方先生頻尿症狀大幅緩解，身體狀況也明顯改善。後續計畫將透過持續監控血糖、血壓與血脂，穩定病情並降低併發症發生的機率。

慢性病管理避免致命併發症

李俊賢強調，慢性病的控制不僅在於數值下降，更在於預防心臟病、中風等致命併發症。根據衛福部的「慢性疾病風險評估平台」，方先生的中風風險高達99％。若依醫囑穩定控制血糖與血壓，風險可降低約33％，有效避免臥床或失能的狀況。

李俊賢提醒，頻尿等症狀若持續惡化，需儘早檢查排除多重病因，避免延誤治療，才能有效保護健康。

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