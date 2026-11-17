額頭、下巴、兩頰輪流冒痘，擠了怕留疤、不擠又困擾，青春痘讓不少孩子每天照鏡子都煩惱。台南崇學馬光中醫診所院長黃千瑞指出，中醫認為青春痘與體內濕熱、飲食及作息等因素有關，建議從飲食、睡眠、清潔及體質調理著手。

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黃千瑞表示，中醫認為青春期陽氣旺盛，若再加上愛吃甜食、炸物及經常熬夜，容易形成肺胃積熱、濕熱上蒸等情況，可能與油脂分泌旺盛、毛孔阻塞及痘痘反覆出現有關。中醫也會觀察痘痘分布位置及個人狀況，作為辨證參考，但不能只憑長痘位置就判定特定臟腑出問題。

在飲食方面，黃千瑞建議減少甜食、炸物、乳製品及辛辣重口味食物，多吃蔬菜並適量補充水分。作息也不可忽略，應避免熬夜、盡量維持規律睡眠，幫助皮膚維持正常狀態。

不少人看到痘痘就忍不住用手擠，卻可能增加發炎及留疤風險。黃千瑞提醒，日常清潔可使用溫水及溫和洗面乳，每天約兩次即可，避免過度清潔，洗臉後也要做好保濕。

若青春痘反覆發作、紅腫嚴重，或同時有便祕、經期不規律等情況，可由中醫師評估個人體質及是否需要進一步調理。黃千瑞提醒，青春痘對青春期孩子的外表與心情都可能造成困擾，家長應陪伴孩子建立良好生活習慣；若痘痘持續惡化、開始留疤，或已影響自信與情緒，應及早尋求專業醫療協助。

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