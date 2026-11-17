暗瘡｜亂擠青春痘恐發炎留疤 中醫教從4方面調理：飲食作息規律
撰文：中天新聞網
出版：更新：
額頭、下巴、兩頰輪流冒痘，擠了怕留疤、不擠又困擾，青春痘讓不少孩子每天照鏡子都煩惱。台南崇學馬光中醫診所院長黃千瑞指出，中醫認為青春痘與體內濕熱、飲食及作息等因素有關，建議從飲食、睡眠、清潔及體質調理著手。
相關文章：暗瘡｜臉上青春痘位置反映內臟健康？這危險三角區痘痘千萬不能擠👇👇👇
+3
黃千瑞表示，中醫認為青春期陽氣旺盛，若再加上愛吃甜食、炸物及經常熬夜，容易形成肺胃積熱、濕熱上蒸等情況，可能與油脂分泌旺盛、毛孔阻塞及痘痘反覆出現有關。中醫也會觀察痘痘分布位置及個人狀況，作為辨證參考，但不能只憑長痘位置就判定特定臟腑出問題。
在飲食方面，黃千瑞建議減少甜食、炸物、乳製品及辛辣重口味食物，多吃蔬菜並適量補充水分。作息也不可忽略，應避免熬夜、盡量維持規律睡眠，幫助皮膚維持正常狀態。
不少人看到痘痘就忍不住用手擠，卻可能增加發炎及留疤風險。黃千瑞提醒，日常清潔可使用溫水及溫和洗面乳，每天約兩次即可，避免過度清潔，洗臉後也要做好保濕。
若青春痘反覆發作、紅腫嚴重，或同時有便祕、經期不規律等情況，可由中醫師評估個人體質及是否需要進一步調理。黃千瑞提醒，青春痘對青春期孩子的外表與心情都可能造成困擾，家長應陪伴孩子建立良好生活習慣；若痘痘持續惡化、開始留疤，或已影響自信與情緒，應及早尋求專業醫療協助。
相關文章：【暗瘡】臉長痘痘非護膚不力？ 寒底、熱底體質暗瘡徵狀調理不同👇👇👇
+6
拯救油痘肌！成臉暗瘡點算好？皮膚科專科醫生指一物可消炎抗菌！點解食甜嘢會皮膚發炎生暗瘡、易生痰？中醫教您全方位調理脾胃暗瘡等青春期完會自動好？醫生警告：錯過黃金期恐留永久凹凸洞！暗瘡｜女生擠痘致肺部嚴重感染 醫生提醒注意「臉部危險三角區」背部暗瘡難消？醫生教消除背痘疤痕方法 注意這幾點重拾無瑕美背暗瘡｜痘痘肌該怎麼清潔、保養？一文看清常見青春痘疑問
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」