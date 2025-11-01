背部暗瘡難消？醫生教消除背痘疤痕方法　注意這幾點重拾無瑕美背

有些人後背長青春痘或有毛囊炎，不敢穿露背裝，最近天氣轉涼，這些痘痘經過了一整個夏天卻仍然沒有消除，或是就算消了卻留下痘疤。



專長皮膚美容的台灣家醫科醫師鄭名琁建議，調整自己對待皮膚、生活和飲食的習慣，可以避免長背痘，已經長出的背痘也有方法可以去除，重點是要能持之以恆去執行。

背痘的消除方法（01製圖）

陳年痘疤注意清潔、防曬、去角質

鄭名琁表示，背部已經長了許多青春痘，或是背上痘疤難消，仍有方式可以解決，通常依照嚴重情況，適合採用的方法也不同，原則都是減少皮膚與汗水的接觸、及時清潔、保持皮膚乾燥，都能避免細菌孳生。

背痘狀況輕微的人，鄭名琁建議消除的方式有：

1. 使用溫和清潔劑：例如使用帶有ph值平衡的沐浴乳洗澡，最好含有水楊酸，可以減少油脂堆積和細菌繁殖

2. 化學去角質：每周使用含果酸或乳酸或水楊酸的乳液，幫助清除角質，促進淡化痘印

3. 加強防曬：紫外線會加重色素沉澱，建議塗抹SPF30以上的防曬霜，預防痘印的色素變深，以免更難消



背痘狀況嚴重、青春痘多又明顯時，建議採取以下方式：

1. 吃口服藥或擦外用藥：例如抗生素、抗黴菌藥

2. 使用杜鵑花酸或A酸：市面上已經有新一代的A酸（Trifarotene）產品，有助於促進皮膚代謝、減少黑色素沉澱、改善痘疤和粉刺



預防長背痘 避免汗水在皮膚上停留太久

要避免背上長出青春痘，鄭名琁建議患者，隨身攜帶毛巾或紙巾，只要流汗就拿毛巾以按壓的方式把汗水擦乾，避免讓汗水長時間停留在皮膚上，同時也要避免身上穿的衣物長時間處在潮濕的狀態，因此大量流汗後，最好可以立刻洗澡，換上乾淨的衣物，避免汗水長時間接觸皮膚，穿吸濕排汗的衣服也有助於減少背部皮膚與衣物摩擦、同時減少汗水堆積。

同時還要注意的是，背部容易長痘痘的人要避免長時間待在高溫、潮濕的環境，並且少吃乳製品、高升糖指數的食物、炸物和甜食，以及不要熬夜，都有助於降低背部長青春痘的可能。

心理會影響生理，因此鄭名琁還建議做瑜伽，或是利用冥想、做運動，都可以舒緩壓力，避免加重皮膚的狀況。

