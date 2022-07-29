夏天面油多　暗瘡大爆發

本港天氣近日炎熱潮濕，加上疫情關係經常戴口罩，不少人臉油暴增，導致他們的臉上都深受暗瘡困擾。據位元堂註冊中醫師莊智孚表示，原來有三類體質的人士是長暗瘡的高危族群，不過三者到底該如何分辨？暗瘡位置的不同，又反映身體臟腑出現甚麼問題呢？



有三類體質的人士是長暗瘡的高危族群，不過三者到底該如何分辨？暗瘡位置的不同，又反映身體臟腑出現甚麼問題呢？（資料圖片）

臉色太黑或太白 容易長暗瘡？

暗瘡的主要成因是由於皮脂腺和毛囊阻塞而引起的發炎，出汗量大會令毛孔被油脂堵塞，令暗瘡密密生。

從中醫角度，位元堂註冊中醫師莊智孚分享指，香港夏日的天氣炎熱潮濕，體內容易形成濕氣，長出暗瘡，當中以下3類體質人士特別留意：

1. 氣虛體質



這類人有時會臉色蒼白、呼吸困難、疲乏易喘；可多攝取黃色食物，如小米、粟米或麥芽類的食物健脾胃。

多攝取粟米可健脾胃。（GettyImages）

2. 氣鬱體質



容易心情抑鬱、憂鬱，氣色看起來很暗沉，有點青黃不接的感覺。這類人建議要疏肝行氣，吃一點解鬱食物如玫瑰花、茉莉花等花茶，來放鬆心情讓氣色變好。

3. 氣淤體質



這類人皮膚較黝黑，有些甚至氣淤到長斑，色素沉澱非常多。鄒瑋倫說，這類人需要活血化淤，可吃疏通經絡食物例如黑木耳、黑豆茶。

多食黑木耳可活血化淤。（資料圖片）

暗瘡位置反映臟腑健康

此外，莊智孚醫師亦表示，據中醫「五行理論」相生相剋的關係，「五臟」亦對應「五行」與「五色」，也就是「心、肝、脾、肺、腎」五臟，對應「火、木、土、金、水」五行，也對應「赤、青、黃、白、黑」五種顏色。

當中臉部也對應著「五臟」，《內經•五色》中提到：「肝熱病者，左頰先赤；心熱病者，顏先赤；脾熱病者，鼻先赤；肺熱病者，右頰先赤；腎熱病者，頤（下巴）先赤。」

因此，暗瘡的位置分別代表著五臟六腑的功能異常可能，因此亦可透過運用五行五色的飲食調理，進行五臟的排毒養生，讓身體恢復健康。

1. 暗瘡位置：額頭



對應臟腑：心，要吃紅色食物

大多與熬夜、失眠、壓力大、思慮過度，導致心火過旺，所造成的心神不寧有關。

日常飲食：多吃「紅色食物」，例如紅豆、紅棗。

紅豆。(VCG)

2. 暗瘡位置：鼻子



對應臟腑：脾胃，要吃黃色食物

通常代表脾胃濕熱、消化不良。大多是飲食習慣嗜吃高熱量食物、油炸品，而且重口味、重鹹，又有吃宵夜習慣的人。

日常飲食：多吃「黃色食物」，例如黃豆、南瓜、番薯，有助調理脾胃，預防和改善鼻子區的暗瘡困擾。

3. 暗瘡位置：左臉頰



對應：肝，要吃綠色食物

一般是肝氣鬱結，肝功能不順暢。大多因為壓力太大、情緒不穩定所引起。

日常飲食：多吃「綠色食物」，例如深綠色蔬菜、芹菜、奇異果和綠豆等，可疏肝理氣，促進肝經排毒。

4. 暗瘡位置：右臉頰



對應：肺，要吃白色食物

可能是肺部功能的問題，要注意呼吸系統，少抽煙，多呼吸新鮮空氣。另外因為右臉頰走肺經，平日作息不規律的人，肺火較旺，暗瘡容易在右臉頰。

日常飲食：多吃「白色食物」，例如白蘿蔔、白木耳、百合、杏仁等。

白蘿蔔。（VCG）

5. 暗瘡位置：下巴



對應：腎，要吃黑色食物

下巴長暗瘡常見於「腎陰虛型」體質的人。女性的話與月經、內分泌有關，例如女性經常在月經來潮前有下巴長暗瘡的情況。

中醫認為內分泌系統的掌管器官在於腎，因此對於內分泌失調引發的暗瘡問題，應先補腎。也要切記少喝點飲料，多喝點水排毒，盡量少吃寒冷的食物。

日常飲食：多吃「黑色食物」，例如黑木耳、海帶或黑棗。

女士要少喝點飲料，多喝點水排毒。（Suhyeon Choi／Unsplash）

枇杷葉菊花焗茶 助清熱解毒

對於在夏日深受暗瘡困擾的人士，莊智孚醫師亦特別推薦了以下兩款湯水茶飲，適合他們居家飲用清熱，再也無懼炎夏。

白茅根桑葉素湯



功效：清熱解毒，益氣健脾

材料：枇杷葉9克、白茅根9克、桑葉9克、麥冬12克、黃蓍15克、陳皮3克、水6碗

做法:

1. 先把湯料放進一鍋水中，浸泡約20分鐘，再用大火煮沸

2. 轉中細火再煮約45分鐘，至剩約2碗水份量，可加鹽調味

注意事項：

．一周喝一次

．避免加入肉類

．避免自行加入其他食材，以免影響藥性

．感冒者不宜飲用

枇杷葉菊花茶



功效：清肺化痰、清熱解毒

材料：枇杷葉10克、菊花15克、滾水500毫升

做法：

1. 在茶壺放入枇杷葉和菊花

2. 加入熱水焗約15分鐘後即可飲用