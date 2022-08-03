夏日的高溫相信令不少人都懶得在戶外運動，只想在躲在室內涼冷氣，連丁點汗也不想出。在飲食方面，因為氣溫高企，大家也愛喝凍飲透心涼，食物的選擇上更加嗜吃「重口味」，上述種種原因令夏天成為一個易胖的季節。

夏日的高溫相信令不少人都懶得在戶外運動，只想在躲在室內涼冷氣，連丁點汗也不想出。（Getty Images）

3類體質易水腫

位元堂註冊中醫黎姍姍醫師分享指，凍飲、「重口味」食物及避免排汗等生活習慣，其實會令身體不能排出濕氣，繼而導致身體出現水腫等虛胖問題。一般而言，容易出現水腫虛胖的體質包括：

凍飲會令身體不能排出濕氣，繼而導致身體出現水腫等虛胖問題。（bobatribe@IG）

1. 腎陽虛，腎功能不佳



特徵：頻尿、腰痠、眼睛酸澀、怕冷、易疲倦、下肢容易水腫等。

2. 痰濕、瘀症



特徵：胸悶、下肢容易水腫、肥胖等、關節肌肉酸痛、痛經血塊等。

3. 氣虛，腎氣虛、氣血虛體質



特徵：呼吸短促、易暈眩、疲倦、易感冒等。

以上3種體質由於本身水分代謝不良、濕氣較重，因此更要注意飲水時少量多次、不能一次喝太多或過量，以免又造成濕氣滯留，水份滯留使代謝不佳，容易水腫，因此中醫一般建議大部份人減肥時應先為身體祛濕。

茯苓、車前子沖祛水腫

黎姍姍醫師建議，肥胖人士日常生活應保持環境乾爽，加強通風或可使用抽濕機將室內濕度降至75%以下；切勿長時間處於冷氣地方，會阻礙體內濕氣排出，平時可多進行戶外活動或者曬太陽。

平時可多進行戶外活動或者曬太陽。（資料圖片/歐嘉樂攝）

另外，飲食方面亦要作出適當的調整，日常飲食應以清淡為主，並多以一些具有健脾、化痰、祛濕等功效的藥材入饌，例如茯苓、車前子、黃芪、玉米鬚、防己、澤瀉等。同時要避免吃寒性的食物，例如西瓜、冰、冷飲、奇異果、哈密瓜、生菜沙拉、火龍果等。黎姍姍醫師亦特別揀選了其中的茯苓及車前子作為居家沖茶飲，兩者同時可達到祛水腫的功效。

茯苓茶



功效：

．祛濕利水、健脾和胃、寧心安神

．改善脾氣虛引起的問題，如精神不佳、腹脹胃口差、進食後腹脹加重、肥胖浮腫等

．改善心悸、失眠等問題。

材料：茯苓5克、水200毫升

做法：用200毫升熱水焗10分鐘後可飲用，每周可飲2次

忌服對象：

．陰虛內熱者，如潮熱盜汗、口乾舌燥、手腳心發熱、舌紅少苔等

．氣虛下陷者，如子宮下垂、脫肛等

．孕婦

車前子菊花水



功效：清熱明目、利濕利尿、消除水腫、改善便祕

材料：車前子10克、決明子15克，菊花20克

做法：把上述材料放入600毫升的熱水中，泡10分鐘即可飲用，每周可飲2次

忌服對象：

．頻尿、因虛弱導致小便不利者

．內無濕熱、腎虛寒者

汗水要擦乾 防濕邪入侵

除飲食外，黎姍姍醫師亦建議透過以下生活習慣，亦可減少身體出現水腫的出現：

充足睡眠



從中醫角度而言，睡眠不足會產生氣虛症狀，導致隔天精神變差。因此充足的睡眠不但能讓身體更輕盈，而每天增加一些運動亦會讓睡眠品質提高，睡得更好。

充足的睡眠不但能讓身體更輕盈，而每天增加一些運動亦會讓睡眠品質提高，睡得更好。(Unsplash@bruce mars）

定時運動



運動量少的人常會感覺身體沉重、四肢無力等濕氣重的表現。愈是不愛運動，體內淤積的濕氣就愈多。因此適當運動如跑步、游泳等，可促進身體器官協調運作，加速「排濕」。

及時擦乾汗水



夏天天氣潮濕悶熱，如流汗後沒有擦乾汗水，又馬上吹冷氣，很容易讓濕邪侵入身體。夏天洗澡水如太涼，或洗頭後又覺得天氣熱沒及時吹乾就去睡覺，這些行為均很容易讓濕邪入侵。