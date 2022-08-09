長者健康｜疫下少出門 中風、心血管病風險增 靠這件家具可預防？

慈善組織「愛心力量」聯同正品中西綜合治療中心，周日（7日）發布「疫情下長者健康問卷調查」，發現八成受訪長者在疫情下都減少了外出，部份長者甚至曾試過整周不出家門。值得留意的是，長者長留家中少運動雖然可降低染疫風險，但第二號港人殺手心血管疾病這時卻又會悄然而至。



愛心力量聯同正品中西綜合治療中心周日（7日）發布「疫情下長者健康問卷調查」。

疫下長者少出門 治療中心免費提供心臟檢測

調查結果顯示，177位被訪長者中，有142人(80%)於疫情期間減少外出，超過50%被訪者平均每星期只出門1至2次，甚至曾試過整個星期也不出門；13%人士於第5波疫情期間完全沒有出門。

然而，長者因減少外出而減低運動量，有機會增加心血管及其他健康問題的風險。至於獨居長者或「雙老」家庭，因不同原因而減少與家人親友見面，亦有機會令自身健康問題難以被及早發現，因而延誤治療的黃金時間，調查結果令人擔憂。

對於疫情下長者不欲出外的問題，協辦機構負責人梁健恒先生表示，中心決定為500位長者免費提供心臟及骨質疏鬆快速無創檢測，現正研究帶同儀器上門為獨居長者進行檢測，亦會為這500位長者提供後續跟進，提供遙距面診服務。

▼同場加映，量血壓分左右手？（按圖 👇👇👇）

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倫中恩博士（左）及資深營養師陳嘉明（右）會上分享，長者可如何降低疫情下患上心血管病的風險。

多攝取胡蘿蔔素、維他命C 凍飲、濃味食物慎吃

對獨居長者而言，因疫情長留家中更要時刻留意自己身體所發出的警號。中國中醫科學院中西醫結合臨床科學倫中恩博士建議，長者本身可作定期身體檢查，如每天在家檢查血壓、血氧水平。當發現自己左前胸出現絞痛，痛楚甚至蔓延至雙手及下巴，恐怕是心血管病發作的先兆；而血壓突變高、頭暈眼花，則是中風的先兆，故獨居長者應時刻留意自己身體的變化，倫中恩博士並有以下建議：

．可在家做合適的運動，如拉筋伸展、八鍛錦、太極拳等

．少飲冰凍飲料，忌過鹹、濃味、肥膩食物

．按摩肌肉及一些強健穴位，如足三里、三陰交、合谷等

．用暖熱水泡腳，增血液循環

．進行早期心臟病篩查，及早發現心血管問題

在飲食方面，資深營養師陳嘉明建議，長者可多吃紅蘿蔔、蕃茄、木瓜等富含胡蘿蔔素的食物，可增加抗氧化及身體防禦力，提高血管反應性，減少組織發炎，促進身體健康的代謝和心血管健康。

此外，維他命C同樣亦是維持心血管健康的好幫手，有助加強血管彈性及維持正常血壓，因此長者在家不妨多吃富含維他命C的食物，如士多啤梨、三色椒及苦瓜等。

▼同場加映，地中海飲食法5大建議：（按圖 👇👇👇）

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物理治療師王施敏（右）建議長者居家運動時，需做到輕微氣喘即可。

居家運動忌穿襪 以免跣腳

居家運動方面，物理治療師王施敏則建議長者可在家進行適量運動，當中她特別介紹以下三款以椅子輔助的動作：

．坐在椅上，原地站立及坐下，重複8-10次

（鍛鍊下肢肌力及耐力）

．坐在椅上，雙手舉高吸氣，垂下呼氣，約做15下

（助肺部擴張，鍛鍊上肢肌力）

．雙手扶椅背站立，原地踏步

（鍛鍊左右重心轉移及平衡）

王施敏亦提醒，長者進行上述動作前必須確保椅子穩當，並且只需做到輕微氣喘即可，避免過份劇烈。同時在家運動時需預留適當空間，以免發生踫撞，保持空氣流通。即使是在家運動，也建議長者穿上運動鞋或赤足進行，不宜只穿襪子，以免跣腳。

▼同場加映，照顧確診長者建議（按圖看清👇👇👇）

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