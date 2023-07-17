子宮內膜增生需否切子宮？藥性子宮環減增生？醫生詳解成因及治療

不少女士進行婦科檢查後得悉自己有子宮內膜增生，都擔心需進行子宮切除手術，亦會詢問到底應否以藥性子宮環代替手術來治療子宮內膜增生，需要戴多久和成效如何等問題。本文將由婦產科專科方秀儀醫生為讀者詳細探討子宮內膜增生的症狀、原因和治療方法。



婦產科專科方秀儀醫生

子宮內膜增生是甚麼？是否必須切除子宮？

事實上，子宮內膜增生分為典型及非典型兩種，而只有非典型子宮內膜增生屬癌前病變，患者須進行子宮切除手術，而典型子宮內膜增生一般不需進行手術。

如何治療典型子宮內膜增生？藥性子宮環有用嗎？

由於典型子宮內膜增生並非癌前病變，一般能以黃體素治療，例如服用口服黃體素或配戴藥性子宮環，以減少子宮內膜細胞過度增生，故各位女士不必過分擔憂。

子宮內膜增生有何症狀？經血過多需小心？

女士長期出現經血過多屬子宮內膜增生症狀之一，求診後醫生會建議先進行超聲波檢查，若發現患者的子宮內膜厚度異常，會替患者進行子宮腔細胞取樣，並進行化驗，以得知細胞有否出現異常。一般需進行子宮內窺鏡檢查，透過刮宮以取出子宮內膜組織進行切片檢查。

子宮內膜增生有何成因？ 與黃體素水平失衡有關？

子宮內膜增生與雌激素及黃體素水平失衡有關，年屆35歲以上，從未懷孕、有卵巢癌或子宮癌等家族史、有不良生活習慣、初經發生於9至12歲或於52歲後停經的女士，患有子宮內膜增生的機會亦會較一般人高。方醫生表示：「患有多囊卵巢綜合症或糖尿病會增加患上子宮內膜增生的機率。此類疾病會導致體內雌激素增加，繼而刺激內膜增生，所以女士如患有此類疾病，需多加留意。」

雌激素會刺激子宮內膜細胞過度增生，當缺乏黃體素制衡，便會造成子宮內膜增生。(左為正常子宮、右為子宮內膜增生)

藥性子宮環可減退子宮內膜增生

現時典型子宮內膜增生大多以黃體素藥物進行治療，例如口服黃體素或藥性子宮環等。根據國際醫學指引，藥性子宮環為治療子宮內膜增生的首選方案。有研究顯示使用藥性子宮環之後6個月，內膜增生情況明顯減退近8成，而戴環12個月之後，子宮內膜更減退88%，並可減輕經血過多問題。

藥性子宮環於子宮腔內持續釋放黃體素，研究顯示戴環後6個月，內膜增生情況明顯減退近8成。

患者定期檢查至今未有復發

一名女士因經血過多及不規則出血而求醫，經檢查後發現患有典型子宮內膜增生。起初患者服用3個月口服黃體素，惟及後出現副作用。後來，她與醫生商討後，對藥性子宮環有更深入的了解，決定轉用藥性子宮環。至今患者戴環近5年，對療效滿意，除了經血過多及經痛得到改善，子宮內膜增生情況亦受控，至今沒有復發。

戴環初期經期不規律屬暫時性

不少女士對藥性子宮環了解不足，例如誤以為藥性子宮環與子宮環一樣只有避孕作用，其實藥性子宮環除了能避孕外，亦能透過於子宮內持續釋放微量黃體素以減退內膜增生。有女士則擔心藥性子宮環副作用，部分患者戴環後出現經期不規律或點滴出血等情況，其實這些情況均屬正常生理反應。方醫生解釋：「因藥性子宮環會慢慢於體內釋放微量黃體素，而身體需時間適應體內荷爾蒙變化，故有以上情況出現。」當身體逐漸適應後情況會有所改善，如女士於戴環6個月後仍有經期異常，則需諮詢醫生意見。而為確保內膜增生得到監察，而女士於戴環後，建議每6個月覆診及定期抽取活檢化驗，以減低復發風險。如女士對藥性子宮環副作用有任何疑問，可主動與醫生商討。

(以上資訊及相片由方秀儀醫生 提供)