脂肪肝｜不良飲食、生活習慣損害肝臟　醫生提醒亂吃中草藥恐致命

吃太多維他命、天然草藥、保健品竟然搞到要換肝！



台灣林口長庚醫院副院長李威震表示，大家都常會說「肝若好人生是彩色，肝若不好，人生是黑白的」，但恐怕很多人都沒注意到，在日常生活中的許多飲食和習慣，可能損害我們的肝臟。

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乙、丙肝是引起台灣人肝硬化、肝癌重要原因

根據台灣衛福部統計，慢性肝病和肝硬化為台灣第十大死因，而肝癌則高居十大癌症第二名，可見肝臟健康對台灣人影響很大。李威震說，過去影響台灣人肝臟健康最常見的危險因子是乙型肝炎和丙型肝炎，近年來在乙肝疫苗和丙肝治療下，乙、丙肝的影響漸漸降低，但卻有許多危險因子悄悄上升。

喝酒年輕化，小心酒精傷肝

李威震說，他認為大家要小心的第一個習慣是「喝酒」！近年來在台灣「酒精性肝炎」的影響擴大。酒精性肝炎是西方人必須進行換肝治療的主因之一，過去大家的印象就是「中老年酗酒」，這些人才會有酒精性肝炎。

但據他觀察，最近幾年年輕人飲酒文化盛行，電視上到處都是啤酒、烈酒的精美廣告，現在連很多大學生聚會都會一起聚餐拼酒。台灣有酒精依賴的年齡層向下紮根，要小心酒精性肝炎引起肝發炎、肝硬化可能害命。

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藥物性肝炎

藥物性肝炎也是人們要注意的問題。在外國常看到的是亂吃維他命、保健品引起藥物性肝炎，李威震說，許多台灣人不喜歡吃西藥，反而追求來路不明的中草藥偏方，經常引起「急性肝腎衰竭」，甚至必須換肝、換腎。另外濫用止痛藥也是造成肝損傷常見的原因，一定要注意。

脂肪肝不控制很可怕

李威震提醒，「毀肝行為」中常讓人忽略的是「脂肪肝」。因為輕微的脂肪肝只要飲食控制加上運動，很容易回復正常，所以大家常以為有脂肪肝不必太擔心。但是很多台灣人不運動，愛吃油炸物、過量飲酒、愛喝含糖飲，當脂肪肝達中重度以上引起發炎會纖維化，甚至發生肝硬化。而肝硬化的下一步，可能就走向肝癌。

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李威震提醒，大家一定要注意肝發炎、肝硬化和肝癌是肝病變三部曲，務必避免這些毀肝、損肝的行為，常運動維持身材、多吃新鮮蔬果、戒煙、戒酒，才能擁有彩色的健康人生。

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