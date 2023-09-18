腦膜炎病徵易混淆 血清B型肆虐需積極預防

腦膜炎雙球菌主要經由患者咳嗽或打噴嚏而產生的飛沫或直接接觸患者呼吸道分泌物而傳播，隨著社會逐漸復常，世界各地入侵性腦膜炎個案再度上漲。截至8月，本港已錄得5宗個案。有兒科專科醫生指出，約90%因感染而死亡的兒童和青少年，是在確診後的24小時內死亡。為降低入侵性腦膜炎的傳播風險，學會建議為高風險人士制訂清晰的疫苗接種指引，包括針對最普遍的B型腦膜炎雙球菌感染，作出對應的疫苗接種建議。



馮寶姿醫生（右）指，一旦出現紅疹，意味屬腦膜炎雙球菌血症的嚴重症狀。

感染腦膜炎雙球菌高危人士包括5歲以下，尤其1歲以下的嬰幼兒、65歲或以上的長者、先天或因疾病導致免疫系統弱的人士。香港兒科醫學會主席、兒科專科馮寶姿醫生指，感染腦膜炎雙球菌的症狀與感冒相似，或令患者混淆病況，導致延誤就診，造成病情惡化。馮醫生提醒，除了上述的病徵外，更要留意患者有否出現紅疹。「一旦出現紅疹，這意味血液受感染，屬腦膜炎雙球菌血症的嚴重症狀。」

血清B型個案為主

現時，主要流行的腦膜炎雙球菌共有六種血清型，包括A、B、C、W、X及Y型。世界各地，包括香港、中國、英國、美國及澳洲等地，均以血清B型個案為主，佔病例總數一半或以上。馮醫生指，由於針對B型腦膜炎雙球菌疫苗匱乏，其引致的死亡個案高達64%，較其他血清型，例如W及Y型高出接近50%。

香港兒童免疫過敏及傳染病學會會長、兒童免疫、過敏及傳染病科專科陳偉雄醫生表示，本港於2018年錄得10宗感染病例，當中一半屬血清B型。港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生指，根據研究顯示，在新冠疫情期間，腦膜炎雙球菌疫苗的接種率及覆蓋率均錄得明顯跌幅。鑑於疫苗接種率下降，加上取消社交距離措施，故在疫情過後，世界各地入侵性腦膜炎個案再度上漲。

本港截至8月已錄得5宗個案

關日華醫生指，在疫情過後，世界各地入侵性腦膜炎個案再度上漲。

其中，英國的個案數量在疫後大幅反彈，高達88.7%屬於B型腦膜炎雙球菌感染，當中更有41.5%屬於15-19 歲的組別。關醫生又指出，本港情況同樣不容小覷。受新冠疫情影響，2022年本港並沒有錄得任何入侵性腦膜炎個案。不過，香港在2023年2月、5月至8月間均錄得入侵性腦膜炎新增個案，顯示香港入侵性腦膜炎已再次在香港肆虐。

陳偉雄醫生建議，政府重新考慮公佈本港感染腦膜炎雙球菌個案的血清型予公眾參考。

現時，包括英國、澳洲、美國等國家已將B型腦膜炎雙球菌疫苗納入接種建議。陳醫生建議政府參考其他國家做法，制訂疫苗接種指引；同時，建議政府重新考慮公佈本港感染腦膜炎雙球菌個案的血清型予公眾參考。除此之外，市民在日常生活中應保持雙手清潔、良好生活習慣，及早接種對應疫苗。