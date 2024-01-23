精神分裂≠多重人格？分不清現實與幻覺 VS 同時擁兩種思維

提起精神分裂，很容易就令人聯想到多重人格，因為兩者字面意思似乎相近，而很多電影都把兩者混為一談。但精神科專科醫生張漢奇指出，「精神分裂」和「多重人格」其實是兩回事。



張醫生解釋，「精神分裂的意思並不是一個人的精神出現分裂，而是病人思想或感覺出現失調。思想失調例如覺得有人要害我，覺得自己好叻，但事實並不是這樣；感覺失調例如幻聽，明明沒有聲音卻聽到聲音，或明明身邊無人卻覺得有人摸自己，或空氣中沒有味道卻聞到特殊氣味等等。所以實際上，精神分裂是一個生理上的病，患者有認知功能障礙，分不清現實和幻覺。」

在流行病學上，大約每100人之中有一個會有精神分裂，即伸算本港有7萬多人。大部份患者在十多廿歲開始病發，男女比例分別不大，但男性患者傾向於較早開始病發。

張醫生表示，診斷精神分裂主要有兩個準則：病人有否思想或感覺失調，以及這些症狀出現的時間有多長。「我們會通過問診，和病人傾偈，問他幾時開始有這些感覺，聽到什麼聲音，怎樣覺得有人想害他等等，在傾偈的過程中評估病人是否有精神分裂，然後看看這些症狀出現了多久，再總結出診斷結果。」

當確診精神分裂，可以藥物治療，張醫生又指，「藥物的幫助很大，因為我們相信精神分裂病人腦裡面有些分泌失調，因而令相關症狀出現，如果能夠食藥令內分泌回復平衡，病情就會改善。至於能否斷尾？由於遺傳因素在精神分裂這個病上扮演重要角色，病人食藥可改善症狀，但不能改變遺傳基因，所以難言斷尾，但只要控制好症狀，沒有幻聽，不復發，已經很理想了。」

至於多重人格（人格分裂），張醫生表示是指一個人同時存在多種思維方式，各自獨立運行，不受其他思維影響。「簡單來說這不是生理毛病，而是嚴重的心理障礙，患者男遠多於女，比例為1:9。」

在美國精神疾病診斷手冊（第Ⅳ版）中，多重人格被歸類為「分離性身份識別障礙」，診斷標準如下：

1. 存在兩種或兩種以上的不同身份或人格狀態。



2. 至少其中兩種身份或人格週期性地控制著患者的行為。



3. 患者不能回憶重要的個人資訊。



4. 這種情況並不是由某種物質或一般身體疾病引起。



治療方面，張醫生表示職業療法、音樂療法、家庭療法等都有文獻記載對多重人格有一定幫助，「還有一種會用到的是『動態解構心理療法』（Dynamic Deconstructive Psychotherapy, 簡稱DDP），透過促進患者對人際交往經驗的加工，以及在治療關係中提供新的經驗，從而刺激患者的神經認知功能，對部份患者可帶來改善。」