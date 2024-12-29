減肥｜身體燃脂力愈冷愈強大？冬季瘦身6大秘訣浸熱水浴促進代謝

氣溫愈低，衣服裹得愈緊，食量也變大，害怕身材走樣的顧忌，放到明年春暖花開時再說嗎？中醫師說，氣溫愈低身體「燃脂力」反而更強大！借力施力正對時，包括泡澡等6個要訣快快動起來，這個時節最省力。



台灣雲玥中醫診所醫師廖婉菁指出，進入冬季，衣服穿多了，很容易就會忘了減肥這件事，往往錯過最佳時機，因為從中醫角度來看，秋冬季屬於「收」的階段，人體的陽氣逐漸內收，代謝速度減緩，容易儲存能量。因此，這段時間只要願意調理身體，效果會超過你的想像。尤其隨著氣溫下降，人體的基礎代謝率提高，消耗更多能量來保持體溫，這時體內脂肪燃燒力就會大為強化。

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廖婉菁說，減肥不僅是減少體重，更是調整身體的整體健康。在人體陰氣較強，腎氣需要滋養之際，透過針灸、草藥和飲食調理，多管齊下，可以幫助身體在保持活力的同時，也進行有效的減肥。

針灸方面，廖婉菁建議，如合谷、足三里、天樞、氣海穴、關元穴等5個穴位，有助於促進氣血流通、調理脾胃功能，減少水腫，達到減肥效果。也可以自己按壓穴道，但效果可能比針灸弱一點。

中藥方面，廖婉菁提到，此季節選擇適合的草藥，如枸杞子、山楂、荷葉和茯苓，能夠補腎、促進消化、排水腫、也能清理體內毒素，幫助減輕體重。關於每一味藥材的劑量，因人而異，最好與中醫師討論，再決定怎麼吃才對。

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秋冬減肥的優勢

廖婉菁主張冬天是減重好時機的理由如下：

- 基礎代謝率提升：寒冷的氣候讓身體消耗更多能量來維持體溫，這使得基礎代謝率提升，脂肪燃燒更高效。

- 改善睡眠品質：冬季夜晚較長，通常會多睡一點，而充足的睡眠就是能促進新陳代謝，控制食慾，幫助脂肪燃燒。

- 減少水腫：冬季水腫較常見，但適當的飲食與運動能促進水分排出，改善水腫，輕鬆減重。



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冬季減肥6秘訣

除了與中醫師討論穴道、用藥之外，日常可以做哪些事，對減重有幫助？廖婉菁提出以下6點要訣：

1. 三餐定時定量：保持三餐定時，避免因過度飢餓而攝取過多零食，導致體重上升。

2. 多做有氧運動：即使在寒冷天氣中，也可以做室內運動如瑜伽、太極等，有助於提升脂肪燃燒。

3. 保持良好睡眠：充足的睡眠有助於控制食慾，並促進脂肪燃燒，建議每晚保持6～8小時的睡眠。

4. 多喝熱開水：熱開水有助於促進新陳代謝，增加飽腹感，控制食慾，避免過度進食。

5. 攝取辛香料：適當攝取一些辛香料如辣椒、薑、蒜等能促進新陳代謝，一方面提升脂肪燃燒，另方面也能暖身。

6. 泡熱水促進代謝：每周泡2～3次熱水澡，以及平時多泡腳能促進血液循環，改善末梢循環，減少水腫並提高新陳代謝，也能減少脂肪積存，增強脂肪燃燒。



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秋冬季節減肥正是時候

儘管面臨天氣寒冷，人也容易懶散的挑戰，廖婉菁說，只要善用這段黃金期，他日再回顧這一段自我要求的日子，你會感謝自己！

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