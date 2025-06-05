眼睛癢｜卸妝不徹底引發眼睛紅腫灼熱？現8症狀應停用眼部化妝品

適當的上妝能讓人看起來自信光彩，但若卸妝不徹底，殘留在眼周的化妝品可能會引發一連串的不適和傷害。



眼睛紅腫與搔癢

台灣眼科醫師粘靖旻指出，化妝品殘留物會刺激眼睛表面，導致結膜充血發紅，不僅眼白部分會變得血絲明顯，還會伴隨著難以忍受的搔癢感。許多人會不自覺地揉眼睛，但這只會讓情況更糟，因為手上的細菌可能會進一步感染眼睛。如果發現眼睛莫名紅腫搔癢，請檢查是否有化妝品沒卸乾淨。

5個問題判斷你是不是敏感性肌膚（點圖放大👇👇👇）

+ 2

相關文章：護膚｜秋冬換季皮膚即刻出狀況？成日面紅？5問題判斷敏感性肌膚

乾澀與灼熱感

化妝品中的化學成分會破壞眼睛表面的淚膜，導致淚液蒸發加速。粘靖旻指出，這會讓眼睛感到異常乾澀，甚至有灼燒般的刺痛感。長期下來，可能會發展成乾眼症，對眼睛健康造成更嚴重的威脅。若每天睜眼就覺得不舒服、乾澀刺痛，就要警覺是否化妝品沒卸乾淨了。

卸妝產品如何選？ （按圖👇👇👇）

相關文章：護膚｜搽防曬後需要卸妝？皮膚科醫生教4膚質選擇卸妝產品大不同

眼瞼發炎與脫屑

化妝品殘留物積聚在睫毛根部和眼瞼邊緣，會導致眼瞼發炎。粘靖旻提到，症狀包括眼瞼邊緣紅腫、有硬塊感，甚至出現脫屑現象。嚴重時會影響睫毛生長，造成睫毛脫落或倒生，不僅影響美觀，還會不斷刺激眼球表面。如果早上起床發現眼睛周圍有黏稠分泌物或結痂，要特別注意。

視力模糊與畏光

粘靖旻說，當化妝品微粒進入眼睛，會在角膜表面形成微小傷口，導致視力暫時模糊不清。同時，這些傷口會增加眼睛對光線的敏感度，讓人無法直視正常亮度的光線。粘靖旻指出，在這種情況下，可能會不自覺地頻繁眨眼或瞇眼，長期下來可能導致視力下降和頭痛。如果化妝後或卸妝後發現視力突然下降或怕光，請立即清洗眼睛並就醫檢查。

相關文章：護膚｜80％皮膚老化全因紫外線？營養師傳授8招避免皮膚提早老化👇👇👇

+ 7

粘靖旻特別提醒，選擇化妝品時優先考慮通過眼科測試、低致敏性的產品。卸妝時一定要徹底且輕柔，特別是眼線、睫毛膏等眼周彩妝。如果已經出現上述症狀，請停用所有眼部化妝品，並尋求眼科醫師協助，千萬不要自行用藥或硬撐。別為美麗傷了眼睛健康。

延伸閲讀：

腮紅眼影很多人都「這樣用」 專家揭過敏風險 廢物利用DIY也NG

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

