醫美入門｜水光肌養成術 愈早打透明質酸效果愈好 醫生主理免中伏

不穩定天氣容易令皮膚變得乾燥,即使勤力做足保濕步驟,甚至每天敷面膜,但皮膚仍然乾癢脫皮?這可能是因為用錯方法!日日敷面膜其實是護膚大忌,此舉有機會令皮膚過份依賴面膜而失去自我調節的功能。想為皮膚急救充電,於新年以最佳狀態向親友拜年,與其只從皮膚表面入手,不如深入皮膚底層,利用透明質酸將水分子鎖緊於肌底,為細胞長效保濕。以下為大家拆解近年大熱的入門級醫美療程——水光針,教你選擇「治本」的保濕療程!



年紀輕輕,皮膚已經乾燥暗啞,甚至出現幼紋,這些都是肌膚提早老化的警號。

皮膚老化跡象要注意!愈早保養凍齡效果愈好

皮膚缺水乾燥的原因眾多,除了溫度變化、紫外線、環境污染等外在因素,年齡增長也是導致透明質酸與膠原蛋白流失的主因,造成細紋、暗沉、鬆弛、毛孔粗大等初老問題。保濕產品雖具補水功效,但主要於皮膚表面形成保護膜,減少水分經皮膚表面散失,肌底保濕作用有限。相反,近年受女生熱捧的水光針則有效把小分子透明質酸注入真皮層,為肌膚深層補水,讓水分從皮下供應至表層,達至水嫩透白的快速補水效果。然而,隨著膠原蛋白流失,皮膚再生能力下降,當皮膚失去彈性,便會加速皮膚衰老。所以愈早進行醫美保養,凍齡效果便愈好。

Restylane® Skinboosters™瞬效水潤針由超過20年科研經驗的Galderma高德美大藥廠生產,一支解決多項初老肌問題。

不少女生於18歲開始已面對多項初老問題,當皮膚的吸收能力和保水能力明顯下降,便會導致毛孔出現粗大、鬆弛和下垂的問題,可以一次解決多項初老肌處問題的水光針便成為近年大熱的醫美入門療程。於眾多品牌中,以Restylane® Skinboosters™瞬效水潤針尤其受歡迎。產品利用透明質酸結合水分子,為肌底長效補濕¹⁻²。而且有效由內到外,改善皮膚質素¹ ⁸⁻¹³。透過持續修復水分平衡²⁻⁷,令肌膚水嫩柔滑,散發健康光澤,持效長達456日² ⁷。Restylane® Skinboosters™瞬效水潤針由超過20年科研經驗的Galderma高德美大藥廠生產,全球銷量達9百萬。為確保女生能安全地達到預期效果,產品已獲歐盟CE認可,品質具保證。

Restylane® Skinboosters™瞬效水潤針由獨有非動物穩定性透明質酸NASHA®(non-animal stabilized hyaluronic acid)技術¹⁴⁻¹⁶研發而成,成分天然且經臨床測試,與人體內自然產生的透明質酸有99%相似度,可避免人體產生過敏反應。而透明質酸分解後,產生的二氧化碳與水分子可被身體吸收,不會殘留有害物質,美肌再無後顧之憂。

Restylane® Skinboosters™瞬效水潤針的施打過程只需10至20分鐘,100%用家見證持效長達12個月⁴'⁷。提提大家,針劑注射的過程雖簡單,但效果是否合乎理想,醫生的技術、經驗及施打手法亦為關鍵。因此,建議女生選擇大型、專業及有信譽的醫美中心進行醫美療程,以獲得更大的保障。上市集團醫思健康旗下品牌DR REBORN為香港最大醫療美容集團,所有醫學美容療程均使用100%原廠正貨,配備超過10億世界級原廠醫療儀器,並高達連續15年奪得多間廠商及醫學美容產品之全港銷售冠軍獎項,超過1200萬用家見證。首創14天冷靜期,讓客戶可以得到更全面的消費保障。

上市集團醫思健康旗下品牌DR REBORN為Galderma高德美大藥廠指定中心。

DR REBORN同時為Galderma高德美大藥廠指定中心,進行Restylane® Skinboosters™瞬效水潤針療程前會進行「360°全景式A.I.膚質檢測」,根據每位客人精準皮膚數據分析及需求,制定個人化美肌方案。專業醫療團隊為導師級醫生,獨家精湛手法配合多年經驗,確保療程達到最佳效果。

HK01讀者專享限時優惠:

立即登記專業醫療團隊免費諮詢送「360°全景式A.I.膚質檢測」(限首100名登記): https://www.drreborn.com/restylane/?r=T10103

WhatsApp特快預約專線: https://wa.link/2pibve

¹ Kim J. Arch Aesthetic Plast Surg 2014;20(2):97–103.

² Wu Y, et al. J Cosmet Dermatol 2020;19(7):1627–1635.

³ Dierickx C, et al. Dermatol Surg 2018;44 Suppl 1:S104–S18.

⁴ Gubanova E, et al. J Drugs Dermatol 2015;14(3):288–298.

⁵ Williams S, et al. J Cosmet Dermatol 2009;8(3):216–225.

⁶ Edsman K, et al. J Dermatol Surg 2012;38(7 Pt 2):1170-1179

⁷ Gubanova EI, et al. Esteticheskaya Meditsina (Aesthetic Medicine). 2010;1:94-98

⁸ Modern Aesthetics. Allergan launches Juvéderm Volite. Available at: https://modernaesthetics.com/news/allergan-launches-juvderm-volite. Accessed November 2022.

⁹ Dierickx C, et al. Dermatol Surg 2018;44 Suppl 1:S104–S18.

Gubanova E, et al. J Drugs Dermatol 2015;14(3):288–298.

Kerscher M, et al. Dermatol Surg 2008;34(5):720–726.

Kim J. Arch Aesthetic Plast Surg 2014;20(2):97–103.

Lee B, et al. Arch Plast Surg 2015;42(3):282–287.

Ribé A, et al. J Cosmet Laser Ther 2011;13(4):154–161.

Williams S, et al. J Cosmet Dermatol 2009;8(3):216–225.

Wu Y, et al. J Cosmet Dermatol 2020;19(7):1627–1635.

¹⁰ Data on File MA-54615.

¹¹ Data on File MA-39680.

¹² Data on File MA-40221.

¹³ Data on File MA-39613.

¹⁴ Belmontesi M, Di Gregorio C, et al. Drugs Dermatol. 2018;17:83-88.

¹⁵ Reuther T, Bayrhammer J, Kerscher M. Arch Dermatol Res. 2010;302:37-45.

¹⁶ Streker M, Reuther T, Krueger N, et al. Jdrugs Dermatol 2013;12:990-994.

*療程效果因人而異,如有疑問,請向相關人士查詢。

(資料由客戶提供)