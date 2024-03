Xeomin天使肉毒跟BOTOX有何分別？揀邊間好重要 不膠面 效果顯著

打肉毒既可以瘦面,又可以抗皺,持續注射還有預防皺紋的好處,而且一針可以last至半年,比貴婦精華性價比更高,難怪成為明星們的秘密武器!最近,以「抗藥性」為最大優勢的德國Xeomin「天使肉毒」成為大家熱議的肉毒針劑,下文為你整合它跟「老牌子」美國Botox的最大分別,同時一一詳述「膠面」、「眼皮下垂」等時有聽聞的肉毒副作用原理。



好醫生避免肉毒注射的8大副作用

肉毒注射,比坊間所有美容針劑都要多「壞新聞」,早年Katy Perry在美國拉斯維加斯演唱會時,右眼眼皮張不開,必須用手輔助、多次拉起眼旁的肌肉才讓眼睛睜開。雖然官方說「模仿故障公仔」的效果是演出的一部份,也有人認為是睫毛過重,但這一幕相信令人記憶猶新。

肉毒「打到膠面」、「無晒表情」,「眼皮下垂」,甚至「複視」都是時有聽聞!因此,揀選優質、有信譽的醫美格外重要!

以下來看看各種嚇人的肉毒副作用,如何透過揀選信譽醫美和好醫生來一一避免:

常見副作用1.打完流口水、表情僵硬

假如劑量不當,過份進取,便會導致各種不良效果,例如過量注射下巴導致流口水,過量去皺導致肌肉僵硬。一位有經驗醫生的注射目標,一般是將肌肉收縮70%至80%,達到自然去皺、瘦面。

常見副作用2.咀嚼無力

肉毒瘦面的原理是放鬆肌嚼肌,醫生會事先提醒療程後的效果,初期咀嚼痠軟是正常的,因為當目標肌肉消瘦後,咀嚼時便會運用到以往不常活動的口腔肌肉進食,初期自然有「操肌」的感覺。同時,遇上十分發達的咀嚼肌,醫生一般會循序漸進,逐次把肌肉收縮放鬆,儘量維持客人日常生活品質。

常見副作用3.膠面

醫生審視輪廓時,會決定療程次數和每次劑量;最好的效果,是減低每次的注射劑量、增加療程次數,同時又令客人滿意「收貨」。

常見副作用4.眼皮下垂

醫生落針時,會避免太接近眼眉附近,以免藥物滲入眼眶,導致眼皮下垂,或者雙眼不對稱。

常見副作用5.咀角下垂

針對咀嚼肌的瘦臉療程,醫生必需注射得夠深,作用於肌肉層,避免影響到淺皮層的第七條神經線,導致咀角下垂。

常見副作用6.吞嚥困難、肌肉無力

醫生在頸部或瘦小腿注射時會特別小心,避免過高劑量引致毒素擴散。

常見副作用7.瘦面無效果

醫生會先判斷肉毒注射是否適合客人,以下臉形就一般不能透過於肉毒注射來瘦面:

偏寬下顎骨

脂肪形闊臉

水腫形

皮膚鬆弛

相反,以下情況透過肉毒注射來瘦面,一般有較佳效果:

平日喜歡吃口香糖、肉乾、果乾

有磨牙習慣

天生咀嚼肌發達

常見副作用8.袪皺「愈來愈無感」、效果一時時

各位馬上就會想到抗體反應,即是「抗藥性」。不過,肉毒注射效果不佳,有機會源於醫生注射位置不當、針劑存放環境不佳、針劑品質不佳、劑量不足等等,都會使療程效果變差。

另外醫生注射肉毒時分深層及淺層,如果目標是改善皺紋、提眉、改善膚質等效果,一般會注射在較淺層(真皮層);不過,淺層注射更容易刺激免疫反應,引發抗體。因此,醫生可能需要因應情況而平衡利弊,犧牲美容功效,換來整體較佳的藥效。

Xeomin®天使肉毒的最大賣點,就是能夠為醫生消除抗藥性方面的憂慮,更全面發揮肉毒桿菌素的功效。

天使肉毒所宣傳的「抗藥性」重要嗎?

為甚麼只有肉毒注射時常提到「抗藥性」,其他美容針都沒有這個問題的?

肉毒桿菌素它是一種藥劑製品,療程視乎「藥效」,而不像其他美容針如透明質酸填充,注射後必然發揮效果。

肉毒注射的作用原理:

肉毒桿菌素能夠進入神經末梢,透過抑制「神經傳遞物質」—乙醯膽鹼(acetylcholine)的釋放,阻斷使肌肉收縮的訊息,因此局部放鬆長期活躍的肌肉。當藥效隨著毒素被人體新陳代謝而消退,肌肉會回復原狀,療效逐漸消失。

醫美應用:

1. 減少動態皺紋,包括額頭抬頭紋、眉心紋、眼角魚尾紋、鼻樑紋、上唇皺紋等,並防止新皺紋形成

2. 瘦肌肉,包括瘦面(縮小咀嚼肌)、瘦小腿(縮小小腿腓腸肌)、瘦肩(縮小斜方肌)

所謂抗藥性、抗體反應,就是指客人對於肉毒注射「愈來愈無感」,通常是由「持效期縮短」開始 ,藥效下降,客人會感覺到效果不及第一次注射好,變相劑量和注射頻率需要一次次提高,都是典型的抗藥性反應。

上文提到,療效不好,也有機會是針劑品質不佳、劑量不足以致。但撇除這些人為因素,研究發現*,醫美用途的肉毒注射產生抗體的比例為0.2%至 0.4%,每100人就大概有2至4人出現抗體。而天使肉毒的出現,便正好針對這個問題,避免客人因為抗藥性而要增加劑量,從而增加「膠面」等副作用風險。

*原文:”SR/MAs reported overall rates of NAb formation with aesthetic BoNT-A use ranging from 0.2% to 0.4%, lower than for therapeutic indications.” Emerging Trends in Botulinum Neurotoxin A Resistance: An International Multidisciplinary Review and Consensus.

資料來源:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9208887/

天使肉毒純淨技術

「肉毒桿菌毒素」是從「肉毒桿菌」中經過高純淨技術所提煉的。XEOMIN®採取獨家專利XTRACT淨化技術™,去除雜質(如大量複合蛋白、鞭毛蛋白、污染物、非活躍神經毒素),留下細分子、純淨的裸毒素(Naked Toxin)。

根據2020年的研究報告*,100U劑量的BOTOX®(另一款肉毒針劑品牌)共含有5ng的總蛋白含量,而100U劑量的XEOMIN®天使肉毒只含0.44ng的總蛋白含量。

天使肉毒XEOMIN®的最大特點,就是它不含「複合蛋白」和「無效肉毒」等不具療效的成份,而這些成份都有機會刺激免疫反應、觸發「抗藥性」表現。

天使肉毒Xeomin VS 老牌子Botox

天使肉毒能確保高穩定性,減低抗體反應,因此很適合注射Botox後效果不佳,或預計會長期持續透過肉毒注射來袪皺防老、因此需要儘量免除抗體反應的用家。

由德國Merz藥廠生產的Xeomin天使肉毒,獲美國FDA認證超過10年,並獲獲香港衛生署、英國藥品監管局 (MHRA) 及德國 The Federal Institute for Drugs and Medical Device 等多國認可。它榮獲醫學美容最高榮譽獎項The Aesthetic Guide Prestigious Award。官方資料顯示,超過98%的使用者對XEOMIN®療程表示有改善。奧斯卡兼艾美獎影后得主,身兼作家及企業家的荷里活巨星 Gwyneth Paltrow 也是XEOMIN的真實用家和國際代言人,品質值得信賴。

有興趣肉毒抗皺的你,看完上文,應該對Xeomin了解更多。最後要記得,肉毒桿菌毒素在香港被列入藥劑製品,必須在衛生署註冊後才可由香港註冊醫生處方和使用。

肉毒桿菌毒素在香港被列入藥劑製品,必須在衛生署註冊後才可由香港註冊醫生處方和使用。

