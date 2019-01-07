手遊DNF、風之王國、楓之谷2開發商　NEXON創辦人將賣盤

中國在2018年底繼續審批手機遊戲，但韓國最大型開發商NEXON卻考慮賣盤。

《朝鮮日報》報道，NEXON母企NXC的創辦人兼行政總裁金正宙，有意出售公司股份，因韓國遊戲行業發展潛力不足。

Nexon Japan證實NXC正審視資產組合

報道引述銀行業消息人士指出，金正宙已經委任德意志證券和摩根士丹利，去安排出售他兩夫婦和私人公司持有、佔總股數98.64%的NXC股份。而NXC持有47.78%Nexon Japan股權，Nexon Japan則全資擁有Nexon Korea。

Nexon Japan已發出回應報道的聲明，表示NXC及股東正從多個角度審視資產組合，但目前未有任何決定。

DNF在中韓兩地均很受歡迎，是Nexon的王牌遊戲之一。（網上圖片）

NXC還擁有挪威嬰兒車品牌Stokke、韓國虛擬貨幣交易所Korbit，以及Lego配件交易平台BrickLink，業界估計公司總值約10萬億韓圍（約700億港元）。

中國政府兩年未審批新韓國手機遊戲

近年手機遊戲看似愈來愈多人玩，但實際上韓國手遊行業陷入低迷。《Business Korea》分析，由於中國遊戲公司在技術及質素均趕上來，中國市場已經被中國遊戲公司「佔領」，再加上中國政府過去兩年不批凖韓國新遊戲上市，韓國手遊很難打入市場，甚至在Google Play全球熱門排行榜，頭10位之中也沒有韓國手遊。

金正宙在1994年即26歲時成立Nexon，推出網遊《風之王國》大受歡迎，今年將會推出《風之王國》手遊。而公司旗下王牌遊戲還有《地下城與勇士》（DNF） 、《楓之谷2》等。

市場消息稱，Nexon因為與騰訊（0700）談判失敗，而決定向公開市場賣盤，有傳私募基金KKR和TPG均有興趣，但亦不排除由日本遊戲公司收購。