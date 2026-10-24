老夫老妻越看越煩？熟齡婚姻4大相處禁忌　將離婚改變成相伴照顧

「熟齡夫妻在孩子成年後，多半都面臨過不知道怎麼和另一半相處的過程。」若夫妻各自忙碌，長年沒有共同愛好、話題，甚至連對方平常做些什麼事都不知情，成了熟悉又陌生的伴侶，「這時就要自問，你們如何失去對彼此的興趣？」台灣諮商心理師石瀝新說。



進行伴侶諮商工作多年，石瀝新接觸過種種與伴侶關係相關的問題：外遇、婆媳、教養、分手、復合、價值觀不同……然而在熟齡階段，若連最基本的共同話題都沒有，這段關係持續下去的意義與價值是什麼？

「雖然少了共同話題、興趣，不代表一定會有衝突，但極可能已是不親近的關係。」他說，不妨思考能否接受這樣的關係、氛圍。

或許不能找回幸福的感覺，但可以成為彼此老後的陪伴。

然而，想維持這樣的關係，須努力經營信任、安全感、鞏固彼此建立的共識空間，思考在發生衝突時如何溝通，怎麼尊重、包容彼此的不一樣？對此，石瀝新點出了幾項熟齡後婚姻的關係地雷，給大家排排雷。

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熟齡後的婚姻，請杜絕4個關係地雷：嫌棄、指責、抱怨、批評

以上這些行為，都很傷害關係，要努力避免。石瀝新解釋，當伴侶一再被不信任、懷疑對待時，會出現壓抑、不再袒露內心，從而有防衛、拒絕溝通、讓對方感到被推開的表現。

因此，當關係出現分歧，應更留意自己話語是否尖酸刻薄、帶有攻擊性，「不要為了贏，而把對方壓著打。」他提醒每一對夫妻，若總想講到讓對方必須知錯，可能造成未來另一半不再與你溝通的原因，演變成「冷暴力」。

熟齡後的婚姻沒有愛了，應該成為陪伴，還是離婚？

而當關係出現「冷暴力」，可以思考對方冷暴力的原因。一方面排除上述的四個關係地雷，一方面試著了解其成長脈絡，可能複製過往父母的吵架模式。石瀝新分享，「冷暴力可能只是想保持沉默，或當下不知如何回應。」

當冷暴力在關係中萌芽，就要正視這樣的關係危機，若置之不理，可能讓彼此慢慢走向沒有交集的平行線。

熟齡後的婚姻，請杜絕4個關係地雷：嫌棄、指責、抱怨、批評這些行為。（Quý Nguyễn @pexels）

因此，想從混亂的關係中恢復秩序，可以先詢問彼此之間對對方還有沒有興趣，願不願意相處、花時間投入？

如果沒有要分開，就要調整自己的失望。

不分開，考量的點可能是孩子的成長、家有長輩需要人手照顧，或是老後需要陪伴等，又或者對方能提供經濟保障；而相對情況下，你能接納對方的不完美、有時的冷淡、不傾聽等……重新評估後，衡量自己能在最低限度內，接受多大程度的失望，那麼彼此趨於平淡的關係，也不一定要走向分離。

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「每個人的人生都有一張藍圖，婚姻亦如是。」石瀝新說，感情並非要計較誰付出得多，但是在進入空巢期或退休階段，夫妻間要不斷思考兩人的道路是否還走在同一直線上，

如果已經走在無法交集的平行線，就要選擇是否能找到交集點，或者就此分道揚鑣。

如果對於感情還存有情感，但問題重重，除了調整自己的期待，也可以考慮尋求婚姻諮商的協助，讓冷暴力、碎念指責，慢慢得到解決，「也許沒有過往的濃厚情感，但至少會是彼此老後的陪伴、照顧。」

鼓勵熟齡再婚嗎？

熟齡後的婚姻就算有愛，也會有許多平淡的日常，所以要有自己的興趣、喜好、社交圈來添加生命新生機，可以利用社群軟體、社區活動找到心靈相通的朋友，培養不同的人生重心，讓埋怨、失落可以有個地方安放和排解，「重視自我價值感也非常重要，要學會打從心底認可自己的價值。」

石瀝新鼓勵每個熟齡單身者找到第二人生的另一半，

熟齡後的再婚，要更重視自己現在在乎的東西，是不是彼此能給予的。

老後有個好的陪伴，有何不可？「我有時看見高齡的長輩夫妻仍在路上牽手，很感動。」石瀝新認為，能夠白頭偕老，很大部分是因為伴侶常反思，及懂得在對方身上找亮點，甚至不吝於分享和傾聽。

而這樣的夫妻之間，多半有一起度過難關的革命情感，彼此心裡感受過被看重、沒有被拋下、體會被需要的感覺，「一方感知到自己能保護到對方，而另一方能察覺自己可以給予情感支持。」這些夫妻並非生活中毫無衝突，而是每次鬥嘴之後，仍沒有影響到關係的本質、且更深知彼此連結的重要。

這才明白，熟齡後的幸福婚姻，是在歷經經營家庭的犧牲與付出後，還能在老後感受到和另外一個人的相知相惜，互相扶持、感激、被看見，或許沒有轟轟烈烈，卻是經歷過歲月洗禮的真愛。

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