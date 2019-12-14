【漫步人生路】歷中風險失老伴　長者夫婦拍婚照：愛情要包容

65歲的陳太揭起簾幕，換好婚紗徐徐向81歲的陳生走來。坐在旁邊的陳獎明一督見太太，眼珠子都瞪得圓了，嘴角不禁向上揚。她從未穿過西式禮服，身上一襲低調銀色婚紗，短髮頭頂披着一件如霜的薄紗，頭紗把她的頭髮也染銀了，她笑得露出牙齦，「好開心，但我不懂得形容。」 兩人手挽手並肩在紅毯姍姍而行，踏上台階，陳獎明接過司儀遞來的咪高峰，向台下眾人分享結婚45年來的夫妻之道，「我們做了這麼多年夫妻，幸好沒有什麼大風波，一直夫妻和順，最重要互相包容。」 攝影：黃寶瑩

為了讓長者創造溫馨回憶，或彌補他們年輕時沒有拍攝婚照的遺憾，一眾義工上周六（7日）為近30對長者拍攝婚照，讓照片見證他們山盟海誓的愛情史。陳獎明及其太太龔少華是其中一對出席的夫婦。一頭摻着幾撮銀色短髮的陳太，坐在化妝品擺得琳瑯滿目的桌前，一旁的化妝師，則忙著在她肌膚上塗抹些脂粉。坐在對面的陳獎明盯着太太，總是移不開視線。

夫妻結婚四十多年，對方都說是頭一次讓人化妝，陳獎明說：「感覺幾有趣！」

偷渡來港成相遇開始

「預備，一、二，三！」鎂光燈咔嚓一聲，攝影師拍下了他倆頭髮花白、穿着禮服，互相挨近的婚照。不過先讓鏡頭先倒回1962年。

陳太從未穿過西式禮服，身上一襲低調銀色婚紗，短髮頭頂披着一件如霜的薄紗。兩人並肩，擺起心心手勢拍照。

陳獎明記得，那年他隻身一人從廣州偷渡來港，為了生計，他試過在街市宰雞鴨，打過各類散工，只為了養活留在內地的母親及妹妹。當年他在香港還沒有一處真正的家，夜裡找某地一個樓梯口，或者屈身車斗裏入睡。後來陳獎明成功投考消防員，月薪600元，才得以在旺角通菜街租住一個只足一人翻躺的床位。

男方工資比女方低 家人反對來往

在距離通菜街七公里以外的牛頭角，住着年輕時的陳太。那時別人不喚她陳太，她叫龔少華。陳獎明屋主的奶奶是她的鄰居，見龔少華年輕貌美，便牽起她與陳獎明的紅線。但33歲的陳獎明遇上18歲的龔少華，劇情如像粵語殘片般展開──母親強烈反對兩人來往。

當年正值香港紡織業的黃金年代，龔少華中三畢業後，跑到毛線衣廠當縫紉女工，一個月的工資下來上千元，是陳獎明的一倍有多，就連親戚也閒言，「好多人都看不好我倆，覺得他做消防人工低，年紀又大。」但龔少華偏不聽，第一次戀愛便認定了陳獎明，「第一眼見到他，第六感便覺得他幾老實......哈哈！」

「做夫妻要一凹一凸」

最後父母始終敵不過女兒，放手將龔少華交給陳獎明。陳獎明帶着她跑遍全香港，不過窮小子只能盡挑些便宜的玩樂去處。兩人挽手去過元朗錦繡花園、美孚划艇，還有荔園，只要和他在一起，龔少華都說好。當消防員的陳獎明身材魁梧，遇上不公事容易抱打不平，有在遊樂園賣票的人態度囂張，他看不過眼便出言教訓，「繼而動武！」龔少華不忙補充。陳獎明倒過頭來戲謔太太，「她怕事呀。女性最緊要有安全感，有男人在旁邊頂住就好開心。」龔少華在一旁聽畢，只懂笑笑。

為家庭打拼半生

「我是這麼窮，又大年紀，你嫁不嫁我？」戀愛一年多後，因為陳獎明拋出一句，兩人便在旺角酒店成婚。在脫下裙掛後，兩人生活又重新回歸平淡。他們租住板間房過活並誕下一子，直至後來陳獎明獲派葵盛西邨，再有三名兒女陸續出生。為了家庭，兩人再次四處拼搏，龔少華重新到電子廠上班當女工，陳獎明亦奮不顧身，「消防員做一天放一天假，他便趁放假的日子走去做包裝，下班回來吃過飯，又走到港島打亮酒樓招牌，他那時候好瘦，臉都凹了下去。」陳獎明淡淡然搖頭，「為了錢沒辦法。」

兩人當年在旺角酒店成婚，龔少華在婚禮上穿起過裙掛。（受訪者提供）

中風後曾試過拔喉欲死

勞碌半生，辛苦賺來的錢成功把四名兒女都送進大學去。兩人頭髮褪成白色，以為終能享福，怎料死神一度找上門。陳獎明66歲的某一天，突然中風昏了過去，醒來後左半身癱瘓無法動彈，躺在病床上，口水在嘴角邊無法自控地流。當醫生的大兒子眼見自己無能為力，眼淚也止不住地湧出來。威風半生的陳獎明受不住打擊，一下子從高峰跌到谷底，一度把氧氣喉拔過來想求死，最後姑娘及時阻止，陳獎明才活了下來。

陳獎明出院後，大兒子馬不停蹄為父親找資料、出謀獻策治病，枕邊人龔少華則嚇得失魂落魄。但從死神中搶回丈夫，她不得不打起精神來，獨自推着丈夫走過大大小小的診所進行復健，一心只望他好起來。陳獎明能重新走路後，再輪到龔少華倒下。她去年得知自己有輕度認知障礙，陳獎明打趣地說，「我死了，她沒有救生圈，我永遠都愛她，要照顧她。」

陳獎明曾在2004年中風，一度無法重新走路，後來得兒子四處尋醫下，成功令父親再次能活動起來。

並肩漫步人生路

曾經癱瘓過，陳獎明左邊耳朵聽力變差，說話經常要重覆數次方才聽到。訪問期間，龔少華總是重覆記者的問題，靠頭傾向陳獎明身邊耳語轉達。記者問，現在兩人還會說我愛你嗎？龔少華急忙耍手擰頭，「他哪裡懂！這個人好老粗。」再如反射動作般，轉過頭向丈夫重覆。陳獎明聽畢馬上反應，一手擁着妻子的頭，又嘻嘻笑道：「少說點（我愛你）好！講太多會寵壞。」

兩人相互陪伴對方走過人生四十七載，還有三年便成金婚。龔少華想用鄧麗君一首《漫步人生路》，來概括他倆的故事。

兩人相互陪伴對方走過人生四十七載，還有三年便成金婚。龔少華想用鄧麗君一首《漫步人生路》，來概括他倆的故事，「在結婚最初的十年，每年的結婚週年，我都會打去香港電台點《漫步人生路》，叫他要留意歌詞，十年之間也播過三次的。」為什麼是這歌？「大家都老大不小，他照顧我，我又照顧他。希望大家身體健康，可以漫步人生路。」脫下婚紗、拍過婚照，兩人笑鬧步出禮堂，挽手渡過餘下日子。