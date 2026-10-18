長壽湯水｜日本名醫推長壽味噌湯7好處　加1物防糖尿大腸癌+食譜

長壽飲食｜抗衰老飲食｜日本一位醫學部教授小林弘幸便推薦了長壽味噌湯，這款味噌湯有助延緩老化速度、預防糖尿病、改善血管健康等。今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」將會為大家揭開這款長壽味噌湯包含哪些大益食材及功效！



長壽味噌湯：醫學實證！一天一碗，輕鬆喝出不生病的免疫力！（官方圖片）

長壽飲食｜日本專家教味噌湯加1食材助延壽

日本貴為長壽大國，日本厚生勞動省最新統計百歲以上人瑞已突破10萬人大關（達107,677人）。現今的醫療科技可以令人長壽外，同時最重要的長壽秘訣都是靠良好的飲食習慣！除了上次介紹的長壽飲食配搭外，日本的味噌湯原來亦擔當著重要的角色。小林弘幸教授便以味噌湯作為基底，加入營養滿分的洋蔥，而製成了洋蔥味噌湯。

長壽味噌湯食譜

材料：

洋蔥1個

本菇1包（約120克）

白味噌2湯匙

赤味噌2湯匙

昆布30克

蘋果醋1湯匙

水1000毫升



這份食譜適合2-3人享用，難度為1級，大約需要40分鐘來完成。



做法：

1. 洋蔥去皮切半，把一半磨成蓉，另一半切絲。

2. 昆布浸水30分鐘或至軟身，切條，昆布水留下。

3. 準備一個大碗，加入赤味噌、白味噌、蘋果醋及洋蔥蓉拌勻。

4. 煲滾一鍋水，加入洋蔥絲及本菇。

5. 加入昆布絲及昆布水中火煮 10 分鐘。

6. 轉小火，隔篩放上味噌混合物，在湯上攪溶即成。



不失敗秘訣：

切洋蔥不想流眼淚的話，記得要先切走根部，再放在雪櫃冷藏10分鐘，或是浸凍水10分鐘，讓刺激物揮發。

由於味噌質地比較稠身，一開始並不容易攪拌，但在洋蔥水分的幫助下，很快就能順利拌勻。

煮味噌時不能用大火，否則會破壞當中的酵素，不但營養流失，還會變苦。

如想味道濃郁一點的話，可以把浸昆布的水留下，在加入味噌前倒入昆布水。



洋蔥味噌湯食譜

長壽味噌湯懶人做法：預製味噌湯磚

小林教授建議每日飲用這個洋蔥味噌湯，如果怕麻煩可以預先準備好味噌湯磚，即是把赤味噌、白味噌、蘋果醋及洋蔥蓉預先拌勻，把混合物倒入一格格的製冰盒中，冷藏過夜成「冰」塊，每一碗的分量約2件味噌湯磚。小林教授原本的食譜只有赤味噌、白味噌、蘋果醋及洋蔥蓉，但筆者感覺只有味噌湯有點單調，所以煲的時候就作出了微調，亦可以根據自己的喜好加入不同食材，請參考下圖：

味噌湯功效｜降血壓、膽固醇7大好處

長壽味噌湯的主要材料有洋蔥及味噌，單是這2樣食材已經富含不少營養。洋蔥，含有β-胡蘿蔔素、維生素C、鉀、鈣、鐵，以及膳食纖維和粗纖維等多種營養素，對於糖尿病患者以及高血壓患者，具有一定的保健效果；味噌，在日本有「醫生殺手」的美稱，蘊藏豐富蛋白質、鋅、各類礦物質及維他命，有助增強人體的免疫系統健康。

味噌湯功效【1】改善血管健康、降血壓

洋蔥含有槲皮素，對改善血管健康及降血壓有一定幫助，能使血管恢復彈性、增強冠狀動脈血流量，並具有輔助溶解血栓的功效。各種心臟疾病如心肌梗塞、動脈硬化等，都可以得到預防及改善。

味噌湯功效【2】控制血糖

洋蔥富含有機硫化物（如蒜素、S-甲基半胱氨酸亞碸）及類黃酮（槲皮素），具類似磺醯脲類口服降糖藥的輔助促胰島素分泌效用。

味噌湯功效【3】促進腸道健康

由於味噌是發酵而成，當中產生的乳酸菌能增加腸道裡的好菌並調節腸道的環境，讓腸道運作正常。可改善及預防便祕、肌膚等問題及減低患上大腸癌的風險。

味噌湯功效【4】提升消化和吸收能力

味噌中含有益生菌米麴菌，有提升消化和吸收能力的功效、減輕與消化系統疾病有關的症狀。

味噌湯功效【5】改善慢性疲勞

味噌中的維他命B12、蘋果醋所含的檸檬酸，對消除疲勞的效果非常好，集中力、免疫力不足等問題也會跟著改善。

味噌湯功效【6】延緩衰老速度

洋蔥和味噌均擁有豐富的抗氧力，能減慢老化的速度，從而減輕患上糖尿病和動脈硬化的風險。

味噌湯功效【7】 降低膽固醇水平

《日本藥理學與治療學》的研究指飲用味噌湯3個月促使總膽固醇水平降低7.6%，並顯著降低壞膽固醇水平。

洋蔥有益成分非常多。（資料圖片）

味噌湯功效｜不同配搭 功效升級

其實味噌湯一向是日本的國民湯水，幾乎每個家庭都會飲用，而且配搭不同的食材有不同的效用。如想長壽的話可以飲用洋蔥味噌湯；想降血糖可以飲用番茄味噌湯！其次，不同的顏色的味噌也有不同效用，以降血糖功效而言，深色味噌較白味噌佳，因為它的梅納汀可抑制糖分吸收，防止餐後血糖上升、促進胰島素分泌。

味噌湯黃金配搭【1】豆漿

其皂素抑制人體吸收三酸甘油脂，防止壞膽固醇增加，而大豆蛋白質易被人體吸收，需要較長時間分解，可令飽足感持續。「β伴大豆蛋白」，亦能幫助燃脂和抑制脂肪合成。

味噌湯黃金配搭【2】雞肉

高蛋白質、低卡路里，減少熱量攝取，延長飽足感。

味噌湯黃金配搭【3】本菇

屬於遇水就會膨脹的食物纖維，可有效產生飽足感，減低食量、防止食得過多。另外，食物纖維還可以幫助腸道大掃除，帶來排毒效果。

味噌湯黃金配搭【4】海藻

當中的水溶性食物纖維與礦物質，尤其適合便秘人士。海藻高碘，有燃燒多餘脂肪、提高新陳代謝之用。

味噌湯黃金配搭【5】蜆

貝類有豐富的氨基酸，適量攝取可讓大腦分泌更多血清素，帶來幸福感，並刺激飽腹中樞（抑制攝食中樞），讓身體更快產生飽足感。

味噌湯黃金配搭【6】豆腐

豆腐讓人體更有效率地攝取大豆異黃酮，對調節女性荷爾蒙、抑制脂肪堆積及血糖上升等均有裨益。

味噌湯黃金配搭【7】牛蒡、蘿蔔

這些根菜類食品富含食物纖維，食用時需要咀嚼，自然減慢了進食速度，並延長飽腹感。如果跟蒟蒻同煮，更可讓口感更豐富，一碗味噌湯相當於一頓飯。

請按下圖睇睇日本美容網站所建議的味噌湯配搭材料：

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味噌始終屬高鈉的食物，建議高血壓和患腎病人士不宜進食過量，食用前宜先諮詢醫生的意見。另外，味噌的維他命K含量較高，服用稀釋血液藥物的人士要留心，而甲狀腺功能較差的人要慎吃大豆食品，包括味噌。如有疑問，請諮詢醫生。



資料參考：小林弘幸《長壽味噌湯：醫學實證！一天一碗，輕鬆喝出不生病的免疫力！》