體檢單上的紅色箭頭，一年比一年多。很多人肉不敢碰、油不敢放、主食按粒數著吃，可結果血糖、血脂、血壓的指標並沒有變好。



控「三高」的關鍵，從來不是「不吃」，而是「會吃」。如今越來越多的研究發現，豆類不僅能讓你吃飽、吃好，還能悄悄幫你穩血糖、降血脂、護血管。

相關文章：​大豆營養｜豆製品護心助眠6好處 尿酸高不能吃？醫生破解4迷思

+ 2

常吃豆類的人，這3項指標真的在變好

別再把豆類當作日常飲食的「配角」了。2024年發表在《營養素》（Nutrients）期刊上的一項綜述研究，彙總了30項關於豆類攝入與健康改善的研究，明確指出：

多吃豆類食物，能幫助降低血糖、血脂和血壓，還能遠離心血管疾病和癌症。①



1. 血糖：不再像坐過山車

2024年發表在《食品》期刊上的一篇綜述顯示，豆類有一個獨特優勢，它不僅是植物蛋白的來源，還富含膳食纖維。

這種「蛋白質+膳食纖維」的組合，天然就有助於：

維持血糖穩定、

增強飽腹感、

改善血脂水平②。



簡單說，就是吃飽了，血糖還不容易飆升。

2. 血脂：膽固醇明顯降了

2025年發表在《自然-通訊》上的一項隨機對照試驗中，研究人員讓干預組每天兩頓正餐以豆類為主要蛋白來源，對照組則以雞肉或魚肉為主。

結果發現，干預組的「壞膽固醇」（低密度脂蛋白膽固醇）和總膽固醇水平，都顯著低於吃肉組③。說明豆類蛋白替代部分動物蛋白，對血脂是真的友好。

3. 血壓：風險直降約三成

2026年5月，《BMJ營養、預防與健康》期刊上發表的研究顯示，增加豆類和大豆製品攝入，能顯著降低高血壓發病風險。

每天吃170克豆類（約一小碗熟豌豆）或60-80克大豆製品（約一杯豆漿或半塊豆腐），高血壓風險可降低約30%④。這個降幅，已經可以媲美很多生活干預手段了。

相關文章：降血壓10大食物番茄點食有效？日吃15粒開心果護血管

+ 20

豆子裏的「營養密碼」，不同豆子各有絕活

豆類堪稱大自然賜予的「營養寶庫」。根據營養構成，可以分成三類：

1. 大豆類（黃豆、黑豆、青豆）

優質蛋白含量35%-40%，含人體必需氨基酸，賴氨酸尤為豐富；含有大豆異黃酮、卵磷脂等生物活性成分，脂肪以不飽和脂肪酸為主。⑤



它們是有助平穩血壓、養護心血管的「主力軍」，靠的是大豆異黃酮、優質蛋白和不飽和脂肪酸「三劍客」協同作戰，再加上高鉀低鈉的加持，能夠提升血管彈性、調節血脂代謝、加速多餘鈉鹽排出。⑥

2. 雜豆類（如紅豆、綠豆、鷹嘴豆等）

碳水化合物佔比55%-65%，含抗性澱粉（類似膳食纖維功能）和鉀、鎂等礦物質，低血糖生成指數（升糖指數GI）助力血糖控制。⑤



它們更像「主食升級版」，主要靠高鉀和膳食纖維輔助控壓，但不含大豆異黃酮，無法替代大豆的食療價值。⑥

3. 鮮豆類（如豌豆、荷蘭豆、扁豆、四季豆等）

含水量相對較高，能量相對乾豆較低，富含維生素、礦物質和膳食纖維，擅長抗氧化和促進消化。⑤



怎麼吃豆最有效？記住這套「黃金搭配」

知道了豆類的好處，接下來最關鍵的問題就是：怎麼吃，才真正對健康有益？浙江省杭州市第一人民醫院吳山院區臨床營養科營養師莊湯瑩2026年在醫院公眾號發文，給出了很實用的建議：

• 雜豆充當主食：替換精米白麵

• 大豆做成菜餚：替代部分紅肉



具體操作很簡單：

煮飯時，用1/3雜豆 + 2/3大米燜製雜糧飯，雜豆提前浸泡8-12小時，連泡豆水一起煮，營養不浪費。

每天再搭配200-250毫升無糖豆漿或50-70克北豆腐（硬豆腐），補足大豆攝入。⑥



相關文章：豆漿營養｜降血壓防中風鐵=牛奶25倍 豆漿6強效配搭+薑黃助抗癌

+ 4

豆類雖好，要記住6個細節

1. 烹飪首選蒸、煮、燉

煎、炸等烹調方式會顯著增加豆製品的脂肪含量，並破壞蛋白質結構，不利於人體消化吸收，所以更加推薦採用蒸、煮、燉、乾炒等清淡少油的烹調方式。⑦

豆類烹飪首選蒸、煮、燉。（AI生成圖片）

2. 少吃油豆腐、油豆皮

油豆腐和油豆皮多了一道油炸工序，油脂含量飆升，熱量大幅提高，不建議過多食用。還有一些調味的豆乾（香乾、燻乾、醬油乾、滷乾），鈉含量較高，也要少吃。⑧

3. 少吃各種「風味」豆

不要經常吃「芥末青豆」或者「蒜香青豆」之類的小零食。這些大多是油炸加工，脂肪含量猛漲，還加了鹽、糖等調味品，不適合作為日常補充。

4. 老人吃豆選好消化的

老年人消化功能減弱，整粒大豆含有難以消化的纖維素，吃多了可能加重腸胃和腎臟負擔。建議選豆腐、豆腐花、豆漿等豆製品，更容易消化，營養價值利用率更高。

5. 有痛風喝豆漿更友好

大豆中的低聚糖（寡醣）容易引起脹氣，而加工成豆漿後可減少脹氣因子。至於嘌呤（普林Purine）問題，乾大豆確實嘌呤較高，但經過浸泡、磨漿後，嘌呤會被稀釋或損失一部分，痛風患者可以適量飲用豆漿。⑧

6. 煮豆漿小心防「假沸」

煮豆漿時，加熱到80-90℃會出現大量泡沫，這是「假沸」，不代表熟了。大火煮沸後，再轉小火煮5分鐘左右，直到泡沫完全消失、豆香味徹底出來，才算真正安全。

寫在最後：

豆類，從來不是餐桌上的「配角」，它不貴、不挑人、不複雜，只要你吃對了，它就能幫你穩住血糖、血脂和血壓。如果你也正在為「三高」發愁，不妨從今天起，把豆類請回餐桌。



相關文章：黑豆黃豆毛豆營養有何差異？黃豆維他命E是肉20倍

+ 5

資料來源：

①Pulse Consumption and Health Outcomes: A Scoping Review. Nutrients. 2024 May 9;16(10):1435. doi: 10.3390/nu16101435. PMID: 38794673; PMCID: PMC11124391.

②Zhang W, Boateng ID, Xu J, Zhang Y.Proteins from Legumes, Cereals, and Pseudo-Cereals: Composition, Modification, Bioactivities, and Applications. Foods. 2024;13(13):1974. DOI: 10.3390/foods13131974.

③A legume-enriched diet improves metabolic health in prediabetes mediated through gut microbiome: a randomized controlled trial. Nat Commun. 2025 Jan 22;16(1):942. doi: 10.1038/s41467-025-56084-6. PMID: 39843443; PMCID: PMC11754483.

④Legume and soy consumption and the risk of hypertension: a systematic review and dose–response meta-analysis of prospective studies. BMJ Nutrition, Prevention & Health. 2026;:e001449. https://doi.org/10.1136/bmjnph-2025-001449

⑤2025-04-25中國疾控中心《減重期的「隱藏王者」食物，飽腹感強還能幫助改善代謝，真心推薦！》

⑥2026-07-29杭州市一醫院吳山院區《【健康講堂】每天一把豆，穩血壓護血管！營養師教你科學吃大豆》

⑦2024-05-10華西第二醫院《抄作業啦，大豆的吃法原來這麼多！》

⑧2024-06-07保定市第一中心醫院《大豆營養豐富 應該怎麼吃》



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

